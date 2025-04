Prime Video: Inter-Bayern Monaco domani in esclusiva a partire dalle 19:30

C’è grande attesa per la partita di domani sera che alle 21:00 vedrà contrapposte Inter e Bayern Monaco per un posto in semifinale. La Champions League dunque accende i riflettori su San Siro, nella tana dei nerazzurri, dove toccherà difendere il successo dell’andata per 2-1 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Nel caso in cui la squadra di Simone Inzaghi dovesse passare alle semifinali, ad aspettarla ci sarà molto probabilmente il Barcellona.

Una serata di grande calcio in diretta su Prime Video

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, con collegamento a partire dalle 19:30 e fischio d’inizio alle 21:00. Lo studio prepartita sarà condotto da Giulia Mizzoni, affiancata da Clarence Seedorf, Luca Toni e l’ex colonna dell’Inter Maicon come ospite speciale.

Alla telecronaca ci saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre da bordo campo le interviste saranno curate da Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. All’interno della VAR Room, il compito di leggere gli episodi chiave sarà affidato a Gianpaolo Calvarese. Una grande serata dunque è pronta per essere vissuta dai tifosi e dagli appassionati di calcio di tutta Europa.

Highlights, strumenti interattivi e contenuti extra

Dalle 23:00, Prime Video renderà disponibili on demand gli highlights di tutte le partite di Champions League, mentre alle 23:15 partirà l’highlights show condotto da Marco Cattaneo, con i commenti di Federico Balzaretti e Cristiana Girelli.

Come di consueto, gli spettatori potranno sfruttare funzionalità interattive pensate per arricchire la visione:

X-Ray , per consultare in tempo reale statistiche , formazioni e dati sulle prestazioni;

Recap Rapido , utile per rivedere subito tutti i gol segnati fino a quel momento;

Momenti Chiave, per tornare sulle azioni più importanti anche durante la diretta.

Con uno stadio esaurito, una qualificazione da difendere e un Bayern da tenere a bada, l’appuntamento di mercoledì sera promette emozioni forti. E grazie a Prime Video, ogni istante sarà sotto i riflettori.