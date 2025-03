OnePlus 13T e Pad 2 Pro: emergono nuove informazioni sui prossimi dispositivi

OnePlus si prepara a lanciare un nuovo tablet destinato agli appassionati di gaming. Stiamo parlando del nuovissimo OnePlus-Pad 2 Pro. Il quale sarà dotato di un hardware potente, capace di garantire prestazioni elevate. Il dispositivo monterà il chip Snapdragon 8 Elite, lo stesso presente nei top di serie più recenti. Esso è poi accompagnato poi da 16GB di RAM LPDDR5X e da uno spazio di archiviazione interno da 1TB con tecnologia UFS 4.0.

Il display sarà un LCD da 13,2’ con risoluzione 3,4K. Offre così un’ottima qualità visiva per il gaming e la multimedialità. Sul fronte fotografico, OnePlus Pad 2 Pro includerà una fotocamera anteriore da 8MP. Mentre sul retro sarà presente un sensore principale da 13MP. A supportare il tutto vi sarà una batteria da ben 10000mAh, la quale garantirà una lunga autonomia, con un sistema di ricarica rapida che potrebbe arrivare fino a 80W.

Attualmente, non sono state fornite informazioni ufficiali sulla data di lancio del tablet. Ma è probabile che venga presentato nei primi mesi dell’anno sul mercato cinese, per poi arrivare in altre regioni in un secondo momento.

OnePlus 13T: un gioiello tecnologico compatto e conveniente

Oltre al tablet, OnePlus sta lavorando anche su un nuovo smartphone, il OnePlus13T. Tale modello, noto anche come OnePlus13 Mini, si distinguerà per il suo design elegante e minimale. Ma non solo, anche per la sua struttura posteriore in vetro e i bordi in metallo.

Il display sarà un LTPO OLED da 6,31”, con una risoluzione di 1,5K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Grazie a cui è in grado di garantire fluidità e colori brillanti. Al centro del suo corpo tecnologico, troveremo il potente Snapdragon8 Elite. Ovvero lo stesso chip utilizzato nella versione standard di OnePlus 13.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, includerà un sensore principale da 50megapixel. Quest’ ultimo sarà accompagnato da un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2x e un terzo sensore ancora sconosciuto.

Uno degli aspetti più sorprendenti di OnePlus13T sarà però la sua batteria da 6000mAh. In quanto si tratta di una capacità decisamente elevata per uno smartphone compatto. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3000yuan, pari a circa 380€. Si presenta quindi come lo smartphone più economico con Snapdragon 8 Elite.