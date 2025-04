Google Foto introduce il tracciamento manuale nei video

Scegliere quale soggetto evidenziare in un video potrebbe presto diventare una decisione diretta dell’utente. Google sta infatti lavorando per rendere ancora più potente e flessibile il proprio editor video integrato in Google Foto, l’app predefinita per la galleria multimediale su molti dispositivi Android. La novità riguarda il preset “Track”, già esistente nell’app, ma attualmente gestito in modo completamente automatico. In futuro, invece, l’utente potrà decidere in autonomia quale elemento dell’inquadratura seguire. Si tratta di un’evoluzione importante, che conferma quanto l’intelligenza artificiale sia ormai al centro degli strumenti di editing.

La funzione di Google sarà utile anche ai meno esperti di montaggio video

Secondo quanto riportato dall’insider AssembleDebug, la nuova funzionalità è stata individuata nella versione 7.24.0.744869131 dell’app. Una volta disponibile, il preset includerà un pulsante chiamato “Traccia un soggetto diverso”. Con questa opzione, l’utente potrà selezionare manualmente l’elemento da mantenere a fuoco durante l’intera durata del video, semplicemente disegnando un cerchio intorno ad esso. L’app rielaborerà poi la clip, applicando il tracciamento del movimento sul soggetto selezionato. Questo strumento diventa valido soprattutto quando nell’inquadratura ci sono più persone in movimento. Ad esempio in una festa, un evento sportivo o un video con animali e bambini.

Nonostante si tratta di valore aggiungo ambizioso, il funzionamento risulterà semplice e accessibile anche a chi non ha molta esperienza nel campo del video editing. Questo è uno degli obiettivi principali di Google: offrire strumenti professionali che però si utilizzano con facilità. Il preset Track aggiornato, insieme agli altri strumenti già introdotti (ritaglio, regolazione della luminosità, velocità e applicazione di effetti), sposta ancora più in alto l’asticella delle possibilità offerte da Google Foto.

Al momento non si conosce la data ufficiale del rilascio. La funzione potrebbe arrivare prima in versione beta per poi essere gradualmente estesa a tutti. Chi vuole assicurarsi di avere sempre l’ultima versione disponibile può aggiornare l’app tramite il Google Play Store o aderire al programma beta ufficiale.