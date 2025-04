Hyundai svela il misterioso SUV “OE”: quale modello è?

Il secondo video teaser ufficiale ha riacceso l’attenzione su un SUV elettrico ancora avvolto nel mistero. Hyundai ha scelto scenari innevati per rivelare un’anima diversa, fatta di controllo, grinta e precisione. Nessuna dichiarazione ufficiale sul nome, nessuna certezza, solo un codice: “OE”. Che sia davvero la IONIQ 4 o un nuovo capitolo a sé? Le immagini parlano chiaro. Il SUV danza sulla neve come un atleta esperto. Curva dopo curva, si impone per stabilità e forza. Derapate controllate e slalom tra i coni diventano un messaggio diretto: non è solo estetica, è sostanza. Il mistero resta, ma l’identità inizia a svelarsi. Cosa si nasconde davvero dietro queste forme mascherate?

Sotto il camuffamento, alcuni tratti del modello Hyundai sono impossibili da ignorare. Il frontale chiuso attraversato da una barra LED parla il linguaggio full electric. I fari affilati e i passaruota possenti trasmettono energia e dinamismo. Dietro, un’altra linea luminosa disegna un profilo pulito e moderno. Eppure, qualcosa stona con la gamma Hyundai IONIQ. Nessun pixel LED, nessun riferimento stilistico diretto ai modelli precedenti. Sembra quasi che Hyundai voglia voltare pagina. Un nuovo coraggio estetico, forse? L’assenza dei soliti codici visivi apre lo spazio a una nuova interpretazione. È davvero una IONIQ? Oppure un nuovo filone stilistico, pensato esclusivamente per il pubblico cinese?

L’attesa prima della rivelazione del SUV Hyundai

La scelta del Centro R&D cinese come luogo di nascita del SUV non è casuale. Hyundai punta al cuore del più competitivo dei mercati, oggi dominato da colossi come BYD. Ogni curva sulla neve sembra voler dire: siamo tornati, e siamo pronti. Nulla è stato detto sul powertrain, nessuna parola sulla batteria. L’enfasi è su comfort, tenuta e sicurezza. Il debutto è previsto al Salone di Shanghai, dal 23 aprile. La data chiave è, domani, il 16 aprile, quando si alzerà il sipario. Cosa verrà svelato? Un’evoluzione della famiglia IONIQ o un nuovo inizio? Fino ad allora, solo ipotesi.