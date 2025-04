Google Messaggi cambia volto: in arrivo una nuova interfaccia

Non è ancora ufficiale, ma le anticipazioni lasciano poco spazio ai dubbi. Google starebbe preparando un aggiornamento dell’interfaccia per l’app Messaggi, con una serie di modifiche pensate per semplificare l’esperienza utente. Le novità sono emerse grazie a un’analisi approfondita della versione beta 20250408, condotta da AssembleDebug. I cambiamenti riguardano in particolare la grafica, che punta ora su toni più sobri, una riorganizzazione degli strumenti e una maggiore chiarezza visiva. Il colore viene ridotto al minimo, lasciando spazio a una palette più neutra. Il testo inviato mantiene un forte contrasto, mentre lo sfondo delle conversazioni appare più delicato. Anche la testata delle chat si distingue per nuovi angoli arrotondati e meno elementi distrattivi.

Google Messaggi avrà una nuova disposizione per emoji e funzioni speciali

Un’altra modifica riguarda il menu di accesso rapido agli allegati, che abbandona le vecchie icone colorate in favore di simboli monocromatici. Una scelta stilistica che potrebbe rendere tutto più ordinato, ma anche meno intuitivo per alcuni utenti. Cambia anche il menu emoji: le Photomoji vengono spostate in fondo, mentre la barra di ricerca, fino ad oggi poco separata dal campo di scrittura, trova ora una collocazione più chiara e distinta. Anche il pulsante “Crea” per le emoji personalizzate scompare dalla schermata principale, finendo nel menu dedicato.

Le novità, però, non si fermano all’aspetto estetico. Anche i messaggi RCS utilizzati dalle aziende subiscono un aggiornamento. I pulsanti Call-to-Action diventano più visibili, pur perdendo vivacità cromatica. La barra in basso, che consente ad esempio di annullare l’iscrizione, risulta ora più evidente. Infine, le schede delle emoji e delle altre funzioni adottano un design più moderno, coerente con l’evoluzione grafica di Android.

Va precisato che tutte queste modifiche sono ancora in fase sperimentale. Non è detto che arriveranno nella versione pubblica dell’app, né che lo faranno in questa forma. Ma se Google deciderà di procedere, l’aggiornamento sarà probabilmente distribuito tramite una futura beta.