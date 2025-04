Google Foto: in arrivo miglioramenti per Magic Editor e riconoscimento volti

Google Foto

Google Foto è al centro di un aggiornamento in fase di rollout che mira a migliorare le funzioni di editing basate sull’intelligenza artificiale e a perfezionare il sistema di riconoscimento dei volti. Lo riferiscono diverse fonti online, che hanno analizzato la versione 6.72.0.624777117 dell’app, attualmente in distribuzione sul Play Store per alcuni utenti.

Novità in fase di sviluppo per Google Foto

L’aggiornamento punta a risolvere i problemi tecnici legati a Magic Editor, la funzione AI introdotta da Google nel 2023 per modificare automaticamente le immagini, spostando soggetti e oggetti e correggendo sfondi. Il tool ha mostrato comportamenti instabili su alcuni dispositivi, ma Google ha iniziato il rollout di un fix progressivo, che dovrebbe migliorare la compatibilità e ridurre i crash durante l’utilizzo.

Il fix per Magic Editor viene distribuito in modo graduale e non richiede un aggiornamento manuale. Google ha incluso il supporto ai dispositivi più recenti e migliorato la gestione della memoria durante le operazioni più complesse. Non sono stati introdotti cambiamenti visibili nel layout, ma si osserva una maggiore stabilità nell’elaborazione delle immagini.

Parallelamente, Google sta sviluppando nuove funzionalità legate al riconoscimento facciale, attualmente nascoste nel codice dell’app. Tra queste emerge la possibilità di gestire separatamente i gruppi di volti e un nuovo sistema per indicare più chiaramente quando una persona è stata riconosciuta in una foto. Si prevede anche l’introduzione di etichette personalizzabili, per assegnare un nome ai volti rilevati, anche in assenza del contatto salvato in rubrica.

Nessuna tempistica ufficiale per le novità AI

Le funzioni in sviluppo non sono ancora attive, ma potrebbero essere rilasciate nei prossimi aggiornamenti dell’app. Come spesso accade, Google testa le nuove feature tramite flag interni disattivati di default, visibili solo tramite analisi approfondita del codice APK.

Gli sviluppatori potrebbero abilitare alcune delle novità lato server in modo selettivo, senza annunciare un rilascio ufficiale. Le funzionalità AI di Google Foto sono spesso soggette a limitazioni geografiche o hardware, motivo per cui gli aggiornamenti completi vengono introdotti in più fasi.

Google continua a puntare sull’intelligenza artificiale per rafforzare le capacità di editing automatico e semplificare la gestione delle librerie fotografiche. Il lavoro su Magic Editor e il riconoscimento dei volti si inserisce in un contesto più ampio, dove la precisione e l’automazione sono centrali per l’esperienza utente.