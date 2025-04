Microsoft riduce il numero di manager per dare più spazio agli sviluppatori

Microsoft

Microsoft ha avviato una riorganizzazione interna che prevede la riduzione del numero di manager nei suoi team, con l’obiettivo di dare priorità agli sviluppatori. La notizia arriva da fonti interne e coincide con una fase in cui l’azienda sta cercando di snellire la struttura operativa, rendendo più diretto il rapporto tra leadership e dipendenti tecnici.

La decisione non prevede licenziamenti di massa, ma una razionalizzazione delle funzioni manageriali, giudicate in alcuni casi sovrabbondanti. I manager coinvolti verranno invitati a ricoprire ruoli tecnici o strategici alternativi all’interno dell’organizzazione.

Obiettivo: semplificare le gerarchie

Secondo quanto riportato, il nuovo approccio punta a ridurre la distanza tra i team di sviluppo e le decisioni aziendali. L’attuale struttura organizzativa, in alcune divisioni, viene ritenuta troppo gerarchica, con livelli intermedi che rallentano la comunicazione e la capacità di innovare rapidamente.

Microsoft intende restituire centralità ai programmatori, considerati figure chiave in un periodo di grande trasformazione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei prodotti e servizi dell’azienda.

Un cambio di rotta per adattarsi al futuro

L’azienda ha sottolineato che il cambiamento non nasce da esigenze finanziarie, ma da una scelta strategica per affrontare le sfide dei prossimi anni. Il CEO Satya Nadella ha più volte ribadito l’importanza di una cultura del lavoro incentrata sulla produttività reale, mettendo al centro le competenze tecniche e riducendo la burocrazia interna.

In questo contesto, alcuni manager riceveranno nuove responsabilità nei team di ricerca e sviluppo, mentre altri verranno indirizzati verso formazione e supporto tecnico. L’intento è quello di non disperdere il capitale umano, ma di riqualificarlo in funzione delle priorità attuali.

L’impatto sull’ambiente lavorativo

Il nuovo assetto avrà effetti anche sul clima aziendale. Microsoft punta a rendere i team più agili, con meno livelli di approvazione e maggiore autonomia decisionale. La scelta potrebbe anche attrarre nuovi talenti, interessati a realtà lavorative in cui gli sviluppatori hanno un peso maggiore nelle strategie e nei processi.

L’iniziativa arriva in un periodo in cui molte big tech stanno rivedendo le proprie strutture per affrontare il ciclo di transizione dell’AI generativa. Google, Meta e Amazon hanno già avviato processi simili, con l’obiettivo di adattarsi più rapidamente alle evoluzioni del mercato.