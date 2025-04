Naviga senza pensieri: Postemobile offre 150GB per solo 6,99€

Se stai cercando una promo per il telefono che non costi un occhio della testa ma che ti dia un bel po’ di giga per navigare (senza ansia da “giga esauriti”), questa potrebbe fare al caso tuo. E’ di Postemobile e si chiama Creami EXTRA WOW 150 — un nome un po’ esagerato, forse, ma vediamo se la sostanza c’è.

Postemobile Creami EXTRA WOW 150

La prima cosa da sapere? Il prezzo: 6,99€ al mese. E con questa cifra ti porti a casa chiamate e SMS illimitati (sì, davvero illimitati) e 150 giga al mese per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps. E se ti stai chiedendo: “Sì ok, ma ci sarà la solita fregatura?” — facciamo subito chiarezza.

La promo è solo per nuovi clienti, e puoi attivarla solo online o via telefono. La SIM ti arriva a casa gratuitamente, costa 10€, ma in realtà ci devi mettere anche una ricarica da 10€ che copre il primo mese. Quindi, tutto sommato, l’attivazione è semplice e trasparente.

Cosa ti danno davvero? Ogni mese, oltre al pacchetto base, ti arrivano 140 giga extra (che sommati ai 10 standard fanno 150). Il primo mese vengono attivati entro 24 ore dalla consegna della SIM, poi si rinnovano ogni mese, insieme al piano. E se finisci i giga prima della fine del mese? Niente panico: puoi aggiungere 1 giga extra al costo di 1,99€, tutte le volte che ti serve. Si chiama “GIGA EXTRA” e puoi attivarlo dall’app Postepay, con un SMS, o chiamando il 160.

La rete? Affidabile: si appoggia su quella Vodafone 4G+, che copre oltre il 99% della popolazione italiana. E puoi usare l’hotspot senza costi aggiuntivi — quindi se vuoi navigare dal laptop sfruttando i tuoi giga, sei coperto. In roaming in UE hai 8,81 giga al mese inclusi, e se finisci anche quelli, paghi 0,15 cent/MB. Onesto.

Offerta trasparente e conveniente, senza sorprese

Certo, ci sono regole da rispettare: il traffico deve essere “personale” (niente SIM in router condivisi tra mille persone, insomma), e se il credito è troppo basso per rinnovare l’offerta, torni temporaneamente a una tariffa base piuttosto salata (18 cent/minuto, 12 cent/SMS, 2€/giorno per la navigazione).

In sintesi, per meno di 7 euro al mese con Postemobile ti porti a casa una quantità di giga decisamente abbondante, chiamate e SMS illimitati, e una rete solida. Perfetta se vuoi spendere poco ma navigare tanto — magari anche condividendo la connessione col tablet o col portatile. Una di quelle offerte che, se stai cercando di tagliare le spese, vale davvero la pena considerare.