Garmin: in arrivo la videocamera 4K che fa anche da faro da bici

Il mondo del ciclismo sta vivendo un periodo di grande innovazione. Ciò soprattutto in tema di sicurezza. A tal proposito, Garmin ha ampliato ulteriormente la sua linea Varia con un nuovo dispositivo che promette di rivoluzionare il concetto stesso di sicurezza su due ruote. Si chiama Varia Vue, ed è molto più di un semplice faro anteriore. È un alleato tecnologico che unisce illuminazione e sorveglianza in un unico accessorio compatto.

Garmin presenta nuovi dispositivi per la sicurezza in bici

Varia Vue integra una videocamera frontale in grado di registrare video in 4K. Quest’ultima è stata pensata per documentare ogni istante del tragitto, soprattutto in caso di incidenti. La funzione dashcam, infatti, si attiva in modo intelligente grazie a un accelerometro interno che riconosce urti improvvisi e conserva automaticamente gli ultimi momenti prima e dopo l’evento. Il tutto, supportato da stabilizzazione elettronica dell’immagine. Per garantire riprese fluide anche su strade sconnesse o sterrate.

La durata della batteria varia a seconda delle modalità selezionate. Registrando in 4K, si arriva a 6 ore di autonomia. Mentre se si utilizza anche il faro anteriore alla massima luminosità (550 lumen), si scende a circa 1 ora e 15 minuti. In modalità Full HD (1080p a 30fps), l’autonomia può estendersi fino a 9 ore. Ciò con la possibilità di abbassare l’intensità del faro fino a 140 lumen, ideale per l’uso urbano o notturno senza infastidire gli altri utenti della strada. Il fascio luminoso è infatti progettato per restare basso e direzionato, garantendo visibilità senza abbagliare.

Una delle funzionalità più intelligenti di Varia Vue è la connessione con altri dispositivi Garmin. Ciò soprattutto con il radar retrovisore Varia RCT715. Se collegato, il sistema diventa ancora più efficiente. La dashcam frontale si attiva solo al rilevamento di veicoli in avvicinamento da dietro. Ottimizzando il consumo della batteria e ampliando il campo visivo con nuove angolazioni.

I dati acquisiti vengono salvati su scheda SD, ma è possibile anche effettuare un backup automatico sul Garmin Vault. Un servizio cloud disponibile tramite abbonamento mensile o annuale. Il prezzo di listino del nuovo dispositivo è di 549,99 €. Con tale novità, Garmin punta a rendere sempre più sicura l’esperienza in bici.