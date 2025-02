Garmin Descent G2: il nuovo smartwatch per chi ama le profondità

Il nuovo Garmin Descent G2 si propone come un punto di riferimento per chi pratica immersioni, apnea e sport all’aria aperta. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, questo smartwatch non è solo un computer da immersione ma molto divertente più. Si tratta infatti di un valido alleato per il monitoraggio della salute e del fitness. Rispetto al precedente Descent X50i, rilasciato a novembre, il nuovo modello si distingue per una maggiore versatilità e un design meno estremo, ma ugualmente efficiente.

Garmin Descent G2: immersioni sicure e tecnologia intelligente

Uno dei suoi punti di forza del Garmin Descent G2 è la funzione Dive Readiness. Quest’ ultima calcola il livello di preparazione dell’utente basandosi su parametri specifici. Come sonno, stress e attività fisica. Ma non è ancora finita qui, perché Garmin ha scelto di realizzare lunetta e pulsanti con plastica riciclata proveniente dagli oceani. Confermando così il proprio impegno per la sostenibilità ambientale.

Dotato di un display AMOLED da 1,2” con vetro zaffiro, il DescentG2 garantisce una visibilità ottimale in qualsiasi condizione. La sua resistenza fino a 100 metri di profondità e i pulsanti a tenuta stagna lo rendono affidabile per le immersioni più impegnative. Supporta sei diverse modalità di immersione. Tra cui single gas, multigas (nitrox e trimix), rebreather a circuito chiuso (CCR) e manometro.

Oltre alle immersioni, il Descent G2 è un orologio sportivo completo. Presenta infatti profili precaricati per discipline come nuoto, ciclismo e allenamento funzionale. Il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del sonno fornisce un’analisi dettagliata delle condizioni fisiche dell’utente.

Non mancano poi funzionalità smart. Come notifiche da smartphone, pagamenti contactless con Garmin Pay e compatibilità con cinturini QuickFit per una personalizzazione ancora più totale. Il Descent G2 è disponibile in due colorazioni, Black e Paloma con cinturino Shell Pink, al prezzo di 699,99€ sul suo sito ufficiale.