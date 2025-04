Amazfit GTS 3 a soli 79,90€ su Amazon: approfittatene subito

L’Amazfit GTS 3 con display da 1,75 pollici è uno smartwatch progettato per tutti coloro che vogliono indossare un dispositivo in grado di tenere sotto controllo diversi parametri durante l’attività fisica, ma non solo. Grazie al supporto di assistenti virtuali come Alexa può essere utilizzato per ottenere informazioni giornaliere utili, oppure semplicemente per eseguire operazioni come attivare una modalità sportiva o aprire una funzione di misurazione della salute tramite comando vocale.

Se siete alla ricerca di uno smartwatch da poter utilizzare durante le sessioni di sport in palestra o all’aria aperta, questo wearable vi consente di monitorare metriche come frequenza cardiaca, calorie bruciate e molto altro.

Amazfit GTS 3: alleato perfetto a un ottimo prezzo

Perché spendere una cifra esagerata quando sul mercato esistono soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo come questo Amazfit GTS 3? Uno smartwatch progettato per rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti, ma non solo.

Con l’Amazfit GTS 3 avere a portata di mano una vera e propria panoramica delle statistiche sulla salute è possibile e diventa davvero molto semplice. Non a caso, infatti, l’Amazfit GTS 3 contente di controllare in qualsiasi momento la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, il livello di stress e la frequenza respiratoria con un solo tocco e con un risultato in soli 45 secondi.

La presenta del display permette all’utente di visualizzare tutti i dati in qualsiasi momento evitando che possa perdere il controllo alcuni parametri importanti. Oltre a ciò, questo smartwatch è dotato di un innovativo sistema operativo Zepp in grado di offrire un’interfaccia utente su misura e un’interazione senza interruzioni. Autonomia? Ben 12 giorni con una singola carica.

Con lo sconto attualmente presente sul colosso dell’e-commerce Amazon potete anche risparmiare sul costo finale. Grazie a un -20%, infatti, il prezzo di listino di 99,90 euro viene ridotto a soli 79,90 euro. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione.