Dati violati di Unico Campania e Tuabruzzo: app Mooney sotto attacco hacker

Un attacco silenzioso ha travolto alcune delle app più usate per muoversi in città. Le violazioni informatiche che hanno coinvolto ATM, Tuabruzzo e UnicoCampania nascono da un’unica origine. Il fornitore tecnologico Mooney Servizi/MyCicero, incaricato della gestione digitale della mobilità per decine di realtà italiane, è finito nel mirino di ignoti pirati informatici. Le prime crepe sono emerse il 5 aprile, quando ATM ha ricevuto una comunicazione allarmante. L’infrastruttura cloud gestita da WIIT S.p.A., collegata all’app ufficiale dell’azienda, era stata violata. Un archivio contenente dati personali degli utenti era stato copiato su un sistema esterno, del tutto non autorizzato. In molti si sono chiesti: i miei dati sono al sicuro? ATM ha garantito che nessuna informazione bancaria è stata trafugata. Tuttavia, nomi, contatti e profili utente sono finiti dove non dovevano essere. Il rischio? Un uso improprio, una perdita di riservatezza, un’ombra sull’identità digitale.

Le app regionali nel caos, utenti in allerta

Anche TUA S.p.A. in Abruzzo e Consorzio UnicoCampania hanno confermato di essere stati colpiti dallo stesso attacco. L’infrastruttura vulnerabile è sempre la stessa, e le conseguenze non si sono fatte attendere. Gli utenti delle app Tuabruzzo e UnicoCampania hanno riscontrato rallentamenti, blocchi e strane anomalie. Dietro quei disservizi si nascondeva qualcosa di più serio. Le analisi successive hanno confermato che informazioni anagrafiche ed email sono potenzialmente finite nelle mani sbagliate. Perché colpire proprio questi sistemi? Forse perché la mobilità è una delle cose più importanti nel nostro quotidiano. Un bersaglio perfetto, nascosto dietro l’apparente semplicità di un biglietto elettronico.

Il danno non si misura solo in numeri. Si riflette nella fiducia incrinata, nell’inquietudine che ora accompagna ogni notifica sul telefono. Chi garantisce che tutto sia sotto controllo? Le aziende coinvolte hanno reagito con urgenza. Sistemi isolati, accessi rafforzati, notifiche inviate al Garante della Privacy e all’Agenzia per la cybersicurezza. Ma basterà? L’ipotesi che anche altre app possano essere coinvolte getta nuove ombre. Gli utenti sono stati invitati alla prudenza. Possibili phishing, spam o telefonate sospette sono ora una minaccia concreta. Il futuro della mobilità digitale resta incerto. La tecnologia può essere alleata o nemica, dipende da quanto è davvero protetta.