Bluesky si aggiorna: arrivano le reaction nei DM e c’è la sezione Esplora

Bluesky, il social nato per offrire un’alternativa più libera a X, ha rilasciato l’aggiornamento alla versione 1.100. Si tratta di una versione che porta novità pratiche, pensate per semplificare l’interazione quotidiana tra gli utenti. Una delle funzioni più interessanti riguarda i messaggi privati, che ora diventano un po’ più “espressivi”.

Con un semplice tocco prolungato su un messaggio ricevuto, è infatti possibile aggiungere una reazione emoji, proprio come accade già in app più affermate come WhatsApp o Instagram. Un piccolo aggiornamento, certo, ma che migliora sensibilmente l’esperienza di comunicazione, rendendola più diretta, più giocosa e meno formale.

La ricerca cambia volto e diventa “Esplora”

Ma la modifica più visibile riguarda la sezione di ricerca. Da oggi si chiama Esplora e ha un aspetto più dinamico e visivo. In questa sezione si trovano ora suggerimenti basati su ciò che è di tendenza al momento, con etichette che segnalano se un contenuto è “hot” oppure “nuovo”. Non solo: è stata anche introdotta una nuova schermata che mostra quali sono gli interessi personali dell’utente, su cui si basano i suggerimenti proposti da Bluesky.

Gli interessi possono essere modificati facilmente, sia direttamente dalla nuova schermata Esplora sia entrando nelle Impostazioni, alla voce “Contenuti e Media”. Una soluzione pensata per offrire maggiore controllo e trasparenza, adattando la piattaforma a chi la utilizza ogni giorno.

Un social che continua ad evolversi

L’aggiornamento è già disponibile per tutte le versioni dell’app. La piattaforma, ancora giovane ma in crescita, dimostra di saper ascoltare gli utenti e di volerli coinvolgere con strumenti familiari, senza rinunciare alla propria identità. E mentre alcuni cercano alternative a X, altri scoprono in Bluesky un ambiente dove vale ancora la pena restare connessi. Potrebbe dunque esserci a breve una serie di scosse pronte a modificare il mondo dei social network, da molto tempo ancorato intorno alle solite piattaforme che gli utenti sembrano non voler tradire in alcun modo.