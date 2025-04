Apple e Meta sotto esame: l’Europa si prepara a nuove sanzioni

Sembrava che l’Europa avesse momentaneamente allentato la presa su Apple e Meta, forse per evitare di peggiorare i già delicati rapporti con gli Stati Uniti — specialmente ora che Washington è passata dalle minacce ai fatti, con i dazi sulle importazioni. Ma la tregua è finita. E secondo Reuters, dalle parti di Bruxelles si stanno di nuovo scaldando i motori.

L’UE torna all’attacco con il Digital Markets Act

Durante l’ultima seduta al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, a capo dell’antitrust UE, ha fatto capire che una decisione sulle indagini in corso potrebbe arrivare “nelle prossime settimane”. E no, non sarà una carezza. Se le accuse verranno confermate, è molto probabile che si tradurranno in nuove multe salate.

Ma cosa c’è esattamente sul tavolo? Per Apple, il problema è sempre quello: le regole blindate dell’App Store, in particolare quelle che limitano i sistemi di pagamento alternativi. La Commissione le considera potenzialmente in violazione del Digital Markets Act, la legge europea che punta a limitare il potere dei giganti tech.

Meta, invece, è finita nel mirino per il suo ormai noto approccio “paghi o acconsenti” nei confronti della pubblicità su Facebook e Instagram. Un modello che lascia poco spazio di manovra all’utente, e che secondo molti va contro lo spirito della normativa europea.

Le multe non dovrebbero raggiungere i massimali più alti — niente 10% del fatturato globale, per intenderci — ma restano comunque cifre importanti. E soprattutto segnano un ritorno dell’UE a una linea più decisa. Del resto, con i dazi USA ormai sul tavolo, l’idea di “non disturbare troppo” gli alleati americani è passata di moda.

Meta, ovviamente, non l’ha presa bene. Ha già alzato la voce, accusando la Commissione di voler colpire i big americani solo perché… sono americani. “Si favoriscono i rivali europei e cinesi”, dicono da Menlo Park.

Insomma, il tono si sta alzando. E il confronto tra Europa e Big Tech potrebbe presto entrare in una nuova fase più accesa.