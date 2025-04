Pixel, aggiornamento di aprile in distribuzione

Di recente l’ecosistema Pixel ha fatto un altro passo avanti. Infatti, in questi giorni, è stato lanciato un nuovo aggiornamento mensile che riguarderà tutti i modelli compatibili con Android15 a partire dal Pixel6. Il suo debutto proseguirà fino alla prossima settimana. Chi non ha ancora ricevuto la notifica può forzare il controllo tramite il menu Impostazioni. Il pacchetto di aprile non si limita a introdurre le patch di sicurezza più recenti, ma propone anche un insieme di correzioni tecniche da tempo richieste.

Pixel 9a aggiornato, ma senza PixelDrop

I dispositivi Pixel si preparano così ad accogliere numerose novità. Tra cui la rimozione del fastidioso sfarfallio dello schermo durante la riproduzione di contenuti in streaming. Un problema segnalato da diversi utenti nelle settimane precedenti, ora finalmente eliminato. Anche la fotocamera riceve attenzione, con un miglioramento della stabilità nelle operazioni di zoom. È stato anche migliorato il funzionamento del lettore di impronte digitali, spesso impreciso in determinate condizioni. Anche la schermata di blocco è stata ritoccata, non si verificano più le sovrapposizioni grafiche con il widget meteo.

L’ avvio del sistema ora è più stabile durante il passaggio da un utente all’altro. Queste ottimizzazioni sono valide per tutti i modelli, compresi il Pixel Fold e il PixelTablet. A conferma di una strategia che punta a garantire uniformità ed efficienza su tutta la linea di prodotti, senza distinzioni tra formati o fasce di prezzo.

Tra i modelli interessati vi è anche il recente Pixel9a. Lo smartphone infatti ha ricevuto l’ aggiornamento come gli altri, ma con una particolarità, non include il nuovo Pixel Drop. Google ha spiegato che il dispositivo monta una versione differente del firmware, basata sulla release QPR di dicembre. Una scelta legata alla necessità di garantire la massima stabilità durante i test effettuati dagli operatori.

In ogni caso, il Pixel 9a riceve comunque tutte le patch di sicurezza e i miglioramenti previsti. Manca però il pacchetto di funzionalità esclusive tipiche dei PixelDrop, che potrebbe arrivare nei prossimi aggiornamenti. Ciò non impedisce comunque al 9a di restare un dispositivo solido, con un buon equilibrio tra dimensioni e prestazioni. Il display da 6,3” e il design compatto lo rendono adatto a chi cerca un’esperienza Android essenziale, ma fluida.