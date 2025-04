G.SKILL presenta le nuove Trident Z5 Royal e Royal Elite: 128 GB a 8000 MT/s

G.SKILL

G.SKILL ha annunciato un aggiornamento di rilievo alla sua linea di memorie DDR5, con l’introduzione dei nuovi kit Trident Z5 Royal e Trident Z5 Royal Elite, capaci di raggiungere la velocità di 8000 MT/s su un totale di 128 GB. Le nuove soluzioni, pensate per utenti enthusiast, professionisti del content creation e appassionati di overclocking, puntano a combinare alte prestazioni e design ricercato.

Prestazioni elevate e stabilità

I nuovi kit DDR5 da 128 GB (4×32 GB) si distinguono per il raggiungimento della soglia di 8000 MT/s, una velocità estremamente elevata anche nel panorama delle memorie DDR5 consumer. G.SKILL ha ottenuto questi risultati grazie all’impiego di moduli di memoria selezionati con cura e all’ottimizzazione dei profili Intel XMP 3.0, che consentono una configurazione rapida e stabile del sistema.

Le nuove Trident Z5 sono state testate su piattaforme Intel di ultima generazione, in particolare su processori Intel Core di 14ª generazione e schede madri Z790 di fascia alta, confermando la compatibilità e l’affidabilità in condizioni operative estreme. Le memorie supportano latenze CL40 e tensioni da 1,45V, mantenendo una buona efficienza energetica per il segmento di riferimento.

Design premium: tra estetica e funzionalità

Dal punto di vista estetico, le Trident Z5 Royal conservano il design classico con finiture a specchio in oro o argento, abbinato a un diffusore di luce in cristallo trasparente per valorizzare l’illuminazione RGB. La variante Royal Elite introduce invece un nuovo pattern diamantato, pensato per distinguersi nei sistemi con pannelli trasparenti o RGB sincronizzato.

Entrambe le versioni supportano RGB personalizzabile, compatibile con i principali software delle schede madri (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion, ecc.), offrendo massima libertà nella personalizzazione visiva.

Target e applicazioni

Il nuovo kit da 128 GB a 8000 MT/s è rivolto a professionisti e utenti avanzati che operano con carichi intensivi come rendering 3D, editing video 8K, simulazioni scientifiche e macchine virtuali. Allo stesso tempo, è adatto anche ai gamer più esigenti che desiderano configurazioni future-proof con margini elevati di overclock.

Queste memorie rappresentano anche una soluzione ideale per build high-end basate su Intel Raptor Lake Refresh, dove la banda passante della memoria può migliorare sensibilmente le prestazioni complessive, soprattutto in ambiti multitasking spinto.

Disponibilità e compatibilità

G.SKILL ha confermato che le nuove Trident Z5 Royal e Royal Elite DDR5-8000 da 128 GB saranno disponibili nel corso del secondo trimestre del 2025, presso i principali rivenditori globali. I kit sono già in fase di validazione su un’ampia gamma di schede madri Z790 compatibili con profili XMP 3.0 e BIOS aggiornati per supportare alte frequenze di memoria.