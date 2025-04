OnePlus: in arrivo i primi aumenti dovuti ai dazi

Gli effetti delle politiche adottate durante l’amministrazione Trump iniziano a farsi sentire. Ciò soprattutto per le importazioni dalla Cina. L’imposizione di dazi doganali sempre più elevati su una vasta gamma di prodotti cinesi ha portato subito ad una serie di cambiamenti. Si è passati da tariffe del 34% a picchi del 125%. Il risultato? I prezzi finali degli articoli di consumo importati dalla Cina sono saliti alle stelle. Un caso emblematico è quello del nuovo OnePlus Watch 3. Lo smartwatch è arrivato con un prezzo iniziale di 329,99 dollari. Il costo però è poi salito a 499,99 dollari. Un incremento che, anche se non dichiarato ufficialmente, è facile attribuire all’aumento dei dazi doganali.

Le conseguente dei nuovi dazi su OnePlus

Per i consumatori americani, la scelta di acquistare il OnePlus Watch 3 appare così molto meno conveniente. Spendere 500 dollari per un dispositivo simile diventa una decisione difficile da giustificare. A ciò si aggiungono i lunghi tempi di attesa per la consegna. Tale scenario coinvolge gli utenti negli Stati Uniti. La situazione cambia completamente se si guarda all’Europa. Nel nostro Paese, OnePlus Watch 3 è disponibile a un prezzo consigliato di 349 euro. Inoltre, attraverso il sito ufficiale oneplus.com, è possibile acquistarlo con uno sconto immediato di 50 euro. Portando il prezzo finale a 299 euro.

E non è tutto. Gli acquirenti possono scegliere un regalo tra tre accessori. Tra cui un paio di auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro, una base di ricarica per lo smartwatch o un cinturino aggiuntivo. Il valore commerciale di tali omaggi supera in alcuni casi i 70 euro. Ciò rappresenta, dunque, un vantaggio da non sottovalutare.

Tale divario di prezzo e vantaggi tra Stati Uniti ed Europa dimostra quanto le politiche doganali possano influenzare le scelte dei consumatori. Se l’intento originario era quello di tutelare la produzione interna americana, oggi sembra invece che la conseguenza principale sia quella di penalizzare chi desidera semplicemente acquistare un buon prodotto a un prezzo equo, proprio come sta accadendo con OnePlus.