Google migliora la memoria musicale degli utenti

Google continua a rendere più semplice la vita degli amanti della musica. Con l’ultima versione beta della sua app per Android, è stata creata una funzione che consente di interrogare in modo facile la cronologia delle canzoni cercate. Fino ad oggi, questa opzione era disponibile solo grazie all’account Google sul Web. O attraverso la funzione Now Playing sui dispositivi Pixel. Ora, con l’aggiornamento 16.13.38 beta, gli utenti possono ritrovare i titoli dei brani direttamente sul proprio smartphone Android, in pochi tocchi.

Google crea un nuovo modo per riscoprire la propria musica

La nuova funzione è accessibile toccando l’icona della cronologia. Questa è posizionata nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia dell’app. Una volta che si è dentro, si apre una schermata che mostra in modo ordinato tutte le canzoni riconosciute in passato. Ogni voce è accompagnata da miniature, informazioni sull’artista e sull’orario della ricerca. Basta un tocco per avviarne nuovamente un’altra sullo stesso brano. Un sistema comodo, pensato per chi spesso si ritrova a pensare a “quella canzone di ieri” senza ricordarne il titolo.

Questa novità segna un ulteriore passo avanti per Google nel campo del riconoscimento musicale. Il colosso tecnologico di Mountain View aveva già offerto diversi strumenti per identificare i brani in riproduzione, ma l’introduzione di una cronologia accessibile direttamente dall’app rappresenta un importante miglioramento. Permette, infatti, di non perdere traccia delle scoperte musicali fatte al volo, magari mentre si è in viaggio o si ascolta la radio.

La nuova funzionalità è attualmente disponibile per alcuni utenti che hanno scaricato la versione beta dell’app. È possibile ottenere questa versione tramite il Google Play Store o da fonti alternative affidabili come APK Mirror. In questo modo, gli utenti più curiosi e impazienti potranno testare in anticipo le novità previste dal team di sviluppo. Google continua così a rafforzare la sua posizione anche nel panorama delle app musicali, puntando sulla praticità e sull’integrazione dei propri servizi.