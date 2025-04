Il debutto italiano della Leapmotor C10: autonomia da record per il SUV elettrico cinese

Arriva in Italia una delle novità più interessanti del mondo elettrico, la Leapmotor C10 Range Extended EV. Un SUV di settore D che, pur mantenendo un design identico al modello 100% elettrico, nasconde sotto la carrozzeria una tecnologia innovativa pensata per superare la cosiddetta “ansia da autonomia“. La combinazione tra propulsione elettrica e generatore a benzina consente infatti di coprire quasi 1.000Km, un traguardo oggi ancora raro tra le auto a batteria.

Leapmotor in crescita: più punti vendita e quote di mercato in aumento

La Leapmotor C10 monta un motore elettrico da 158kW, equivalenti a 215 cavalli. L’energia è fornita da una batteria da 28,4kWh, sufficiente per percorrere 145km in modalità completamente elettrica. Ma quando questa si esaurisce, entra in funzione un motore a benzina da 1,5litri. Quest’ ultimo non serve a spingere le ruote ma a ricaricare la batteria, permettendo di proseguire il viaggio.

La ricarica rapida arriva fino a 65kW, mentre la guida può essere personalizzata attraverso diverse modalità, selezionabili da un’interfaccia semplice e immediata. Il prezzo parte da 37.400€, una cifra che posiziona il SUV in modo competitivo rispetto alla concorrenza.

L’arrivo della C10 coincide con un momento di espansione per il marchio cinese. Leapmotor, ancora poco conosciuta in Italia fino a pochi mesi fa, sta rapidamente costruendo la sua presenza. Al momento conta circa 100 punti vendita sul territorio nazionale, ma punta a raggiungere quota 125 entro giugno. I numeri iniziano a dare segnali positivi. Infatti nel primo trimestre del 2025, Leapmotor ha ottenuto il 4,7% di quota BEV nel mercato dei privati, conquistando il quinto posto assoluto nel settore. Anche la compatta T03 ha registrato buoni risultati, con una quota del 4,6%.

Insomma l’ interesse verso il brand è in crescita, anche se non mancano le critiche. Tra queste vi è Infatti chi discute sul design della C10 o sul software a bordo. Ad ogni modo, la combinazione tra autonomia estesa, prezzo competitivo e disponibilità immediata sembra destinata a far parlare ancora di questa nuova proposta asiatica.