Nuovo iPad in offerta ad un prezzo IRRESISTIBILE su AMAZON

In questi primi mesi del 2025, Apple ha ufficialmente presentato al mondo la nuova line up di Apple iPad, che per comodità viene chiamata Nuovo iPad, proprio per differenziarla dalla generazione precedente, che ha visto la luce nel 2021. La differenza principale la ritroviamo nella presenza di un processore completamente ridisegnato, infatti in questo caso è possibile fare affidamento sull’Apple A16.

La configurazione che andrete ad acquistare va ad inficiare chiaramente anche il prezzo di vendita, per questo motivo in fase di acquisto è bene prestare molta attenzione a ciò che sceglierete. Nel caso in oggetto vi proponiamo un nuovo iPad con 128GB di memoria interna (la più piccola, sempre non espandibile, considerando che poi sono disponibili anche tagli da 256 e 512GB), nella variante WiFi + Cellular. Tale definizione va ad individuare la possibilità di collegarsi alla rete internet non solo tramite il WiFi di casa, ma anche con eSIM dati, per un maggiore e migliore utilizzo in mobilità.

Nuovo iPad: lo sconto da non perdere

Uno sconto davvero imperdibile per tutti gli utenti che scelgono di acquistarlo, considerando soprattutto la difficoltà con cui i prodotti Apple vengono effettivamente scontati nel tempo. Il suo listino di 579 euro viene ridotto di circa 50 euro, fino a scendere ad un valore finale di soli 529 euro, con la possibilità comunque di godere della spedizione a domicilio gratuita, con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

All’interno della confezione, è importante ricordarlo, non si troverà anche l’alimentatore, ma sarà presente solo ed esclusivamente il cavo di ricarica USB-C, pratica purtroppo divenuta tristemente comune negli ultimi mesi/anni, obbligando il consumatore ad acquistarlo a parte, nel caso in cui fosse interessato.