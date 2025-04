WhatsApp: fate attenzione a questa truffa che svuota i conti in un attimo

Recentemente gli utenti italiani sono stati destabilizzati da una nuova Truffa che sta colpendo tantissime persone tutti i giorni, oggi me ne parliamo in modo tale che sia in grado di riconoscere il pericolo nel caso dovesse separarsi davanti ai vostri occhi, nello specifico si tratta dell’ennesima truffa online che ha come obiettivo ingannare gli utenti per portarli a consegnare propri dati sensibili con le loro stesse mani, i truffatori da molto tempo hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp per ingannare le vittime dal momento che quest’ultimo consente di entrare in contatto con molte più persone in molto meno tempo rispetto agli altri metodi più convenzionali, però in questa truffa hanno deciso di cambiare il modus operandi optando per le video chiamate piuttosto che per i semplici messaggi, un dettaglio che può sembrare paradossale ma che allo stesso tempo sta aumentando in modo importante le percentuali di successo dei truffatori dal momento che tale pratica non lascia più scampo alla vittima nel caso quest’ultima dovesse compiere il fatale errore di cascarci.

Dunque, la cosa migliore è informarsi sul funzionamento di questa truffa in modo da poter capire nello specifico come funziona, dinamica migliore per non cascare nel pericolo, vediamola insieme.

Truffa bancaria

I truffatori in questo caso contattano la vittima con un messaggio spacciandosi per la sua banca di riferimento, all’interno di questo messaggio avvisano il malcapitato di un messaggio urgente da dover recapitare che però può essere consegnato solo tramite video chiamata a, una volta convinta la vittima ad avviare questa fantomatica chiamata i truffatori poi la inducono ad attivare dapprima la condivisione dello schermo e poi ad effettuare l’accesso all’interno della propria pagina Internet banking, così facendo ovviamente potranno registrare senza nessun tipo di problema le credenziali di accesso per poi utilizzarle in un secondo momento per derubare la vittima in tutta comodità, dinamica decisamente subdola ma che in caso di successo, non lascia veramente scampo al malcapitato.