Smart TV LG in offerta su Amazon: lo sconto di 170 euro fa impazzire tutti

Tra i tanti prodotti tecnologici che al giorno d’oggi risultano essere maggiormente richiesti dal pubblico, troviamo sicuramente al smart TV, un dispositivo che avvicina il consumatore al mondo dello streaming, permettendo a tutti gli effetti l’accesso ad una serie di contenuti e di funzionalità di altissimo livello. Uno dei maggiori produttori di successo è sicuramente LG, capace di mettere a disposizione del pubblico una selva di prodotti di altissimo livello. Oggi potete trovare in promozione su Amazon un televisore della serie UT8000, più precisamente parliamo del modello 43UT80006LA, un IPS LCD con diagonale da 43 pollici.

Il prodotto può raggiungere il 4K come risoluzione massima (Ultra HD), al suo interno si può trovare processore alpha5 gen7, che offre una discreta velocità computazionale generale, il tutto impreziosito comunque da altoparlanti da 20W, più che sufficienti per l’utilizzo in ogni ambiente, oltre alla piena compatibilità con Amazon Alexa, per il controllo con l’ausilio della propria voce, e la connessione WiFi di ultima generazione, per un più rapido accesso a tutti i contenuti.

Smart TV LG: la promozione con i prezzi più bassi del momento

Nuova promozione su Amazon e nuovo sconto applicato su uno dei prodotti più in voga dell’ultimo periodo, la smart TV di casa LG viene proposta al pubblico con una spesa finale di soli 327,46 euro, approfittando a tutti gli effetti del 34% di sconto applicato in automatico a partire dal listino di 499 euro. La potete ordinare subito al seguente link.

Uno dei suoi più grandi punti di forza è chiaramente rappresentato dal sistema operativo webOS, fiore all’occhiello di LG in termini soprattutto di funzioni cui gli utenti possono facilmente accedere.