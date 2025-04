L’iPhone 16e supera le aspettative: successo inatteso

Quando Apple ha lanciato l’iPhone 16e, in molti si sono chiesti: servirà davvero un nuovo modello “economico”? E soprattutto: con un prezzo non proprio popolare, riuscirà a conquistare il pubblico? Beh, a quanto pare sì, eccome. Secondo i dati di Trovaprezzi.it, in appena un mese di vita sul mercato, il 16e ha superato in ricerche tutti i modelli della serie iPhone 15 messi insieme. Un risultato che ha spiazzato anche gli osservatori più esperti.

Ecco perché l’iPhone 16e sta conquistando gli utenti

Con quasi 21.000 ricerche nel primo mese, l’iPhone 16e ha letteralmente catalizzato l’attenzione. Merito di un equilibrio riuscito tra prezzo e caratteristiche tecniche: è aggiornato, ha Apple Intelligence e costa meno degli altri fratelli della serie 16. Il modello da 128 GB è il più cliccato in assoluto, con un 85,9% di preferenze. A dimostrazione che per molti utenti questa versione rappresenta il punto di equilibrio perfetto: spazio sufficiente e prezzo sotto controllo.

Le altre versioni, invece, hanno un appeal più di nicchia: quella da 256 GB si ferma al 14%, mentre la 512 GB non arriva nemmeno all’1%. Ma attenzione: anche in un solo mese i prezzi sono scesi in modo interessante. Quasi 60 euro in meno per la versione base, poco più di 45 euro in meno per quella intermedia. E in un contesto economico dove ogni euro conta, non è poco.

L’interesse per l’iPhone 16e è distribuito abbastanza bene tra le fasce d’età, ma con un picco tra i 25 e i 54 anni. E sono soprattutto gli uomini a cercarlo (71% contro 29%), con la Lombardia in testa per numero di ricerche, seguita da Lazio e Campania.

Insomma, l’iPhone 16e non è solo un iPhone “low cost”: è diventato un caso di successo, mostrando come un prodotto ben bilanciato, al momento giusto, possa ancora fare la differenza. E chi lo cerca, spesso lo fa in modo smart: usando i comparatori per risparmiare subito, anche 70 euro. Non male, per uno smartphone che doveva “solo” essere l’erede dell’SE.