La primavera di HoMobile: 10€ in omaggio e 200GB in 5G per chi cambia ora

Una promozione interessante arriva da HoMobile, l’operatore virtuale che si appoggia a Vodafone. L’iniziativa è rivolta ai nuovi utenti e prevede 10€ di ricarica omaggio per chi attiva online una nuova offerta, utilizzando il codice #CONIGLIO10. La promo è valida fino al 13 aprile e coinvolge l’intera gamma di piani attivabili, anche quelli che includono la rete 5G.

Le tariffe partono da 6,99€ al mese per 150GB in 4G, con minuti e SMS illimitati. Ma l’opzione che ha destato più attenzione è quella da 9,99€ al mese, che include 200GB in 5G, mantenendo comunque chiamate e messaggi senza limiti. Il vantaggio è chiaro. Ovvero una connessione veloce, stabile e una soglia dati molto ampia, il tutto a un prezzo contenuto.

Tariffe trasparenti e 5G accessibile: il modello vincente di HoMobile

Chi desidera cambiare operatore può farlo mantenendo il proprio numero, grazie alla portabilità. È anche possibile attivare un nuovo numero, scegliendo tra SIM fisica ed eSIM. Il costo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza. Parte però da 2,99€ per chi arriva da Iliad e dagli altri virtuali, mentre sale a 29,99€ per chi proviene da Vodafone, TIM, WondTre o Very Mobile.

Nel mercato sempre più competitivo della telefonia mobile, HoMobile si distingue per la sua proposta chiara, semplice e senza costi nascosti. Le sue offerte sono pensate per chi vuole sapere esattamente quanto spenderà ogni mese, evitando brutte sorprese in bolletta. A questo si aggiunge il vantaggio del 5G, disponibile su alcune opzioni, che garantisce velocità elevate e una connessione più stabile anche in mobilità.

L’omaggio di 10€ rappresenta così un incentivo concreto per chi sta valutando un cambio operatore o l’attivazione di una nuova linea. In un solo gesto si ottiene un’offerta completa, si risparmia sulla prima mensilità e si accede a un servizio super affidabile. Non aspettare, provalo ora prima che sia troppo tardi !