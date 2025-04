1Mobile: ecco la sua super promo per accontentare tutti

Se siete stanchi della promozione attivata sul vostro numero di cellulare e desiderate qualcosa di diverso e magari più soddisfacente, allora la cosa migliore da fare è guardarmi intorno dal momento che in Italia sono disponibili tantissime promozioni messe a disposizione dei provider telefonici presenti all’interno della nostra penisola, questi ultimi ovviamente vogliono conquistare il mercato in modo da aumentare il loro fatturato e il numero di clienti sottoscritti, ecco perché ogni mese garantiscono un catalogo aggiornato di offerte in grado di soddisfare le necessità davvero di chiunque, ovviamente ciò che non deve mancare sono i dati per la navigazione in Internet i minuti e gli SMS.

All’interno di questo contesto, uno degli operatori, certamente più interessanti da prendere in considerazione Risulta senza dubbio 1Mobile, l’operatore vestito di rosso infatti, da tanto tempo garantisce ai propri consumatori tantissime offerte decisamente variegate e in grado di soddisfare le esigenze di chiunque ogni giorno, non a caso sul suo sito ufficiale recentemente è apparsa una nuova offerta che sicuramente potrebbe interessare la maggior parte dei clienti in circolazione, vediamo insieme che cosa offre e il prezzo mensile.

Tutto ad ottimo prezzo

L’offerta in questione permette di accedere alla bellezza di 200 GB in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il punto di forza senza dubbio è il prezzo, cinque euro per il primo mese e poi 7,99 € al mese a partire dal secondo, il costo di attivazione è valido come contributo per la Sim è di cinque euro e l’offerta consente di effettuare la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza, dunque al momento della sottoscrizione dovrete pagare solamente 10 € per poter iniziare ad utilizzare la vostra offerta senza nessun tipo di problema, effettivamente la portabilità completamente gratuita è una caratteristica che attualmente solo pochi provider garantiscono dal momento che spesso risulta un elemento limitativo che obbliga gli utenti a guardare verso altre opzioni, in questo caso invece non ci sarà nessun tipo di problema.