Fastweb Mobile Full: tecnologia, libertà e sostenibilità in un’unica offerta

Con l’offerta “Mobile Full”, Fastweb propone una nuova visione della telefonia mobile, semplice, accessibile e senza vincoli. Con un pagamento mensile di solito 10,95€, gli utenti potranno infatti usufruire di 200GB di traffico internet, anche in 5G, oltre che minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Il tutto senza costi nascosti, scatti alla risposta o obblighi contrattuali.

Nuova promozione targata Fastweb: tutti i servizi inclusi

A rendere l’offerta ancora più completa, vi sono 100 SMS inclusi e una copertura che sfrutta anche la rete WiFi per le chiamate, grazie alla tecnologia WiFi-Calling. Una soluzione ideale per chi vive o lavora in luoghi dove il segnale è debole. Tale promozione consente poi di restare in contatto anche con i familiari che si trovano all’estero. Poiché include chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Anche in viaggio, l’esperienza non cambia. Infatti in roaming si possono utilizzare fino a 17GB nei Paesi UE, nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina. Tutto gestibile facilmente attraverso l’app MyFastweb, che permette di controllare consumi, credito residuo e attivare servizi aggiuntivi in pochi secondi.

Protezione digitale e rispetto ambientale, la nuova identità dell’ operatore semi virtuale

Fastweb non punta però solo sulla qualità della connessione. L’attenzione dell’ operatore si estende anche alla sicurezza online e all’ambiente. Per questa ragione l’ azienda propone Fastweb Protect. Grazie a questa soluzione i primi tre mesi sono gratuiti, poi l’opzione può essere disattivata senza costi. Il pacchetto include un’assicurazione contro il furto d’identità digitale, il blocco di siti dannosi e contenuti educativi sulla sicurezza.

Anche la SIM diventa sostenibile. Essa infatti è realizzata al 100% in materiale riciclato, in linea con l’obiettivo aziendale di ridurre del 90% le emissioni entro il 2035. Fastweb ha già investito un milione di euro in iniziative per il pianeta, dimostrando impegno concreto nella transizione ecologica. Infine chi sottoscrive l’offerta avrà accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, pensati per aiutare i giovani a sviluppare competenze digitali sempre più richieste.