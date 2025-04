Amazon offre oggi il monitor SAMSUNG a soli 100 euro

Siete alla ricerca di un monitor di qualità ad un prezzo ridotto? allora dovete subito fare affidamento sul prodotto di casa Samsung, in questi giorni arriva la promozione migliore del momento con la possibilità di acquistarlo con il massimo risparmio possibile, addirittura arrivando a pagarlo soli 105 euro. L’offerta viene applicata direttamente sul modello Samsung S36GD (S2D362), che come i più attenti avranno notato, presenta una diagonale di 24 pollici, con una massima risoluzione raggiungibile in FullHD (1920 x 1080 pixel), un refresh rate che può raggiungere al massimo i 100Hz, ed un tempo di risposta di soli 4 millisecondi.

Una delle sue caratteristiche principali riguarda la leggera curvatura che va a tutti gli effetti ad avvolgere l’utente durante la sua fase di utilizzo, anche se non risulta essere troppo marcata, tanto da andare a rendere l’esperienza tutt’altro che positiva. Nella parte posteriore si può trovare una buona dotazione di connettori fisici, tra cui spicca sicuramente l’ingresso audio ed anche la porta HDMI, utile in questo caso per collegare ad esempio console di vario genere, anche di ultima generazione.

Amazon: la promozione sull’acquisto del monitor Samsung

Il prezzo di questo monitor non poteva essere più basso, al giorno d’oggi su Amazon può essere vostro con un risparmio di circa 45 euro rispetto ai 149 euro di listino (corrispondente al 29% di sconto), per arrivare così a spendere solamente 105 euro per il suo acquisto. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Le dimensioni del dispositivo sono tutt’altro che elevate, se considerate che comunque parliamo di un prodotto da 54,78 x 41,63 x 21,40 centimetri, con un peso relativamente ridotto, il che ne facilita il posizionamento ovunque vogliate e desideriate. Oltre a questo da notare che all’interno della confezione potrete davvero trovare tutto il necessario per il suo funzionamento, tra cui il cavo di alimentazione, un cavo HDMi ed il cavo D-Sub.