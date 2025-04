Instagram prepara l’app ufficiale per iPad: in arrivo una versione ottimizzata, ispirata a TikTok

Instagram

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Instagram sta finalmente lavorando a una versione ufficiale dell’app per iPad. La novità, emersa da alcune indiscrezioni affidabili, segna un passo importante per Meta, che potrebbe portare il social network visivo anche sul grande schermo dei tablet Apple con un’interfaccia ottimizzata e nuove funzionalità pensate per sfruttare le potenzialità dell’hardware iPad.

App Instagram per iPad: cosa cambia

Attualmente, gli utenti iPad devono accontentarsi della versione iPhone dell’app Instagram, semplicemente ingrandita o ridimensionata tramite il sistema operativo iPadOS. Questa soluzione, mai ottimale, ha reso l’esperienza utente limitata e poco fluida, in netto contrasto con l’attenzione che Apple ha riservato ai propri tablet negli ultimi anni.

Con il nuovo sviluppo, Instagram mira a offrire un’esperienza nativa e ridisegnata per iPad, con layout ottimizzati per lo schermo orizzontale, supporto al multitasking, funzionalità drag & drop e gestione avanzata di contenuti foto e video.

L’obiettivo è sfruttare al massimo il formato tablet, migliorando la fruizione dei Reels, delle Storie e del feed principale, ma anche semplificando la creazione e la pubblicazione di contenuti, soprattutto per creator e professionisti.

Ispirazione da TikTok per l’interfaccia

Secondo fonti vicine allo sviluppo, la nuova app Instagram per iPad sarà ispirata a TikTok, almeno per quanto riguarda la gestione dei contenuti video verticali e l’interazione con l’interfaccia. Questo significa che gli utenti potranno contare su un’esperienza immersiva, con transizioni fluide e comandi rapidi per scorrere, mettere like e commentare i contenuti.

TikTok ha da tempo dimostrato la forza della visualizzazione a schermo intero e dell’interazione continua tramite swipe: un modello che Instagram punta ad adattare al formato tablet per coinvolgere ancora di più gli utenti, senza tradire le sue funzioni tradizionali.

Una mossa strategica per Meta

La scelta di portare finalmente Instagram su iPad rientra in una strategia più ampia di Meta per espandere l’uso delle sue piattaforme sui dispositivi più usati dai creator. Con iPad sempre più utilizzati per editing, streaming, e creazione di contenuti social, l’assenza di un’app Instagram ufficiale rappresentava un limite evidente.

Un’app nativa potrà inoltre sfruttare le capacità fotografiche e di editing dell’iPad, con funzioni integrate per la modifica dei contenuti, l’utilizzo dell’Apple Pencil e una migliore gestione dei file multimediali salvati localmente o in cloud.

Meta sembra voler spingere la creazione di contenuti direttamente dai tablet, competendo anche con piattaforme dedicate come Canva, CapCut e iMovie, spesso utilizzate per la produzione di contenuti social su iPad.

Tempistiche e compatibilità

Non è ancora nota una data ufficiale di rilascio, ma lo sviluppo sembra già in fase avanzata. L’app dovrebbe essere compatibile con tutti gli iPad recenti, a partire dai modelli base con chip A12 in su, e integrarsi con iOS 18 e iPadOS 18, in arrivo nella seconda metà del 2025.

Meta potrebbe annunciare l’app nel corso di un evento ufficiale o con un rilascio progressivo in beta, come già avvenuto per altre sue app, con il coinvolgimento di una parte della community.

L’attesa per una versione tablet di Instagram dura ormai da oltre un decennio. Più volte in passato il CEO Adam Mosseri aveva spiegato che “non c’era abbastanza domanda”, ma l’aumento dell’uso professionale dei tablet e l’influenza di TikTok hanno cambiato lo scenario.