Kena Mobile: 200GB e tanti servizi inclusi per i nuovi clienti

L’ultima offerta di Kena Mobile rappresenta una delle proposte più interessanti tra le tariffe telefoniche attualmente disponibili. L’operatore virtuale, che sfrutta l’infrastruttura TIM, punta infatti su un pacchetto ricco e conveniente. Una soluzione pensata esclusivamente per chi richiede la portabilità da operatori virtuali come Iliad, HoMobile, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri gestori virtuali.

Kena Mobile: internet veloce, roaming e funzioni avanzate

L’offerta di Kena Mobile si distingue per un costo mensile estremamente competitivo. Infatti a soli 5,99€ sono inclusi 200GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS. In più, il primo mese è gratuito se si accettano i consensi commerciali, e non è previsto alcun costo di attivazione. Kena garantisce anche un servizio estremamente semplice da attivare, grazie alla possibilità di registrarsi con SPID e un riconoscimento video rapido. L’intera gestione della SIM poi può essere fatta tramite l’app KenaMobile, per un’ esperienza utente fluida e completa.

Attivando il servizio di ricarica automatica, i Giga inclusi passano da 100 a 200 senza alcun sovrapprezzo. La navigazione avviene su rete TIM 4G, con una velocità massima in download di 60Mbit/s. Un valore quindi più che sufficiente per garantire un’esperienza di streaming, navigazione o gioco online fluida anche su dispositivi mobili. L’offerta include anche un pacchetto di roaming valido nei Paesi dell’Unione europea. L’ utente infatti può utilizzare 8GB di internet oltre a minuti e SMS illimitati, proprio come se fosse in Italia. In più, grazie alla funzione “Restart”, è possibile rinnovare anticipatamente il proprio piano e riottenere subito tutti i contenuti mensili, senza alcun costo extra. Si tratta dunque di una tariffa particolarmente flessibile e adatta a chi consuma molti dati.

Kena Mobile non si limita quindi a offrire un prezzo competitivo, ma aggiunge anche una serie di servizi che aumentano il valore dell’offerta e la rendono un’alternativa concreta ad altri operatori. In un mercato sempre più affollato, la trasparenza dei costi e l’efficienza dell’infrastruttura rappresentano fattori determinanti nella scelta del proprio operatore.