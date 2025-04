Instagram: Arrivano i Reels in modalità 2x come su TikTok

Instagram ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che permette di riprodurre i Reels al 2x, permettendo agli utenti di guardare video interi in metà tempo. Questa innovazione, che richiama esplicitamente le dinamiche viste su TikTok, nasce come risposta alle richieste degli utenti e alla crescente competizione tra i Social Network. L’innovazione è un chiaro esempio di come il settore si adatti costantemente alle esigenze del pubblico, adesso sempre più esigente e veloce nel consumo dei contenuti.

Evoluzione di Instagram: Reels in Velocità 2x

Per attivare la riproduzione accelerata, basta tenere premuto su uno dei due lati dello schermo durante la visione di un Reel o video breve. All’attivazione, compare la scritta “Velocità 2x” accompagnata da un’icona con due frecce, mentre gli altri pulsanti spariscono temporaneamente. Sollevando il dito, il video riprende a velocità normale. Questa soluzione, tuttavia, non consente la scelta di velocità diverse, come già accade su altre piattaforme. La decisione risulta particolarmente utile considerando che Instagram permette clip fino a tre minuti, offrendo così un’esperienza mirata ai trend attuali.

L’idea di proporre la velocità 2x si inserisce in una strategia più ampia volta a contrastare la concorrenza di TikTok. Piattaforma, dalla quale Instagram ha già attinto per altre funzionalità, come i Remix e l’editor video. La similitudine tra le piattaforme è evidente, ma la novità risponde in maniera efficace alle abitudini di un pubblico che preferisce contenuti “veloci”. La funzione è stata inizialmente lanciata in India ed estesa successivamente a livello globale.

Il settore dei social network è in continua evoluzione e la sfida tra piattaforme spinge ognuna a innovare costantemente. Con questa nuova opzione, Instagram dimostra di ascoltare le esigenze dei suoi utenti e di sapersi adattare ad un mercato dove il tempo è denaro. L’accoglienza di questa funzione, ispirata a TikTok, influenzerà il futuro dei contenuti digitali e per la competitività del gigante dei social.