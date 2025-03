Problemi e soluzioni per la funzione “Now Playing” sui dispositivi Google Pixel

La funzione “Now Playing” dei dispositivi Google Pixel consente di identificare automaticamente le tracce musicali in riproduzione nell’ambiente circostante, mostrando titolo e artista direttamente sulla schermata di blocco. Tuttavia, negli ultimi mesi, numerosi utenti hanno segnalato malfunzionamenti di questa funzionalità, suscitando preoccupazioni e discussioni all’interno della community.​

Segnalazioni degli utenti e natura dei problemi

A partire dall’aggiornamento ad Android 15, diversi possessori di dispositivi Pixel hanno riscontrato anomalie nel funzionamento di “Now Playing”. Le problematiche più comuni includono:​

Mancato riconoscimento automatico delle canzon i: La funzione non identifica brani che in precedenza venivano riconosciuti senza difficoltà. ​

i: La funzione non identifica brani che in precedenza venivano riconosciuti senza difficoltà. ​ Scomparsa dell’icona di ricerca manuale: L’icona a forma di lente d’ingrandimento, utilizzata per avviare manualmente la ricerca di una canzone, è sparita dalla schermata di blocco, limitando le opzioni degli utenti per l’identificazione dei brani. ​

Discussioni su piattaforme come Reddit hanno evidenziato la diffusione di questi problemi, con utenti che esprimono frustrazione per la perdita di una delle funzionalità distintive dei dispositivi Pixel. ​

In risposta alle segnalazioni, Google ha riconosciuto l’esistenza dei problemi legati a “Now Playing”. Il 26 febbraio 2025, un rappresentante dell’azienda ha comunicato attraverso l’Issue Tracker ufficiale che è stata sviluppata una soluzione, la quale sarà distribuita in un prossimo aggiornamento software. ​

Sebbene non sia stata fornita una data precisa per il rilascio, è probabile che la correzione venga inclusa nel March Feature Drop, previsto per i primi di marzo. Questo aggiornamento dovrebbe risolvere sia i problemi di riconoscimento automatico sia quelli relativi alla ricerca manuale. In attesa dell’aggiornamento ufficiale, alcuni utenti hanno proposto soluzioni temporanee che potrebbero ripristinare parzialmente la funzionalità di “Now Playing”:​

Cancellazione della cache dell’app “Android System Intelligence”: Accedendo a “Impostazioni” > “App” > “Tutte le app” > “Android System Intelligence” > “Archiviazione e cache” > “Cancella cache”, alcuni utenti hanno riportato miglioramenti nel funzionamento della funzione. ​

Verifica delle impostazioni di risparmio energetico: Assicurarsi che la modalità “Risparmio batteria” sia disattivata, poiché potrebbe interferire con il funzionamento di “Now Playing”. ​ È importante notare che queste soluzioni non garantiscono una risoluzione definitiva e potrebbero non funzionare su tutti i dispositivi.​

La funzione “Now Playing” è stata apprezzata per la sua capacità di identificare brani musicali in modo discreto e senza richiedere l’intervento dell’utente. La recente instabilità ha portato alcuni utenti a ricorrere ad applicazioni alternative, come Shazam, per sopperire alle carenze del sistema integrato. ​

La tempestiva risposta di Google e l’annuncio di un imminente aggiornamento correttivo sono stati accolti positivamente. Gli utenti sperano che la soluzione ripristini la piena funzionalità di “Now Playing”, riportando l’esperienza d’uso ai livelli precedenti.​

La funzione “Now Playing” rappresenta un elemento distintivo dell’esperienza Pixel, offrendo agli utenti un modo semplice e immediato per riconoscere la musica nell’ambiente circostante. Nonostante i recenti problemi, l’impegno di Google nel fornire una soluzione rapida dimostra l’attenzione dell’azienda alle esigenze dei propri utenti. Con l’arrivo del prossimo aggiornamento, si prevede che “Now Playing” tornerà a funzionare correttamente, continuando a essere una delle funzionalità più apprezzate dai possessori di dispositivi Pixel.​