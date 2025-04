Ring Battery Video Doorbell Pro e Chime a prezzo shock su Amazon

Avete mai sentito parlare delle offerte a tempo di Amazon? Sono promozioni a tempo limitato che consentono all’utente di approfittare di sconti speciali su tantissimi prodotti presenti nel catalogo del noto e-commerce. Oggi, tra le tante occasioni imperdibili, non possiamo non parlare di questo Ring Battery Video Doorbell Pro, un videocitofono wireless con video HD a 1536p che offre una visione molto ampia dell’ambiente esterno.

Non un classico campanello, dunque, ma una soluzione pensata nei minimi dettagli per offrire all’utente un’esperienza d’uso ottimizzata rispetto alle classiche alternative. La presenza della funzione di rilevamento del movimento 3D consente una localizzazione nettamente più precisa anche quando un soggetto è ancora in lontananza.

Ring Battery Video Doorbell Pro e Chime: offerta su Amazon

L’esterno della vostra abituazione è quasi sempre al buio o, comunque, con una luce piuttosto bassa? Nessun problema perché il Ring Battery Video Doorbell Pro è in grado di offrire un’immagine chiara di ciò che accade sulla porta di casa anche in caso di scarsa luminosità.

Si tratta di un dispositivo davvero ottimale visto che include funzioni come supporto ad Alexa e la possibilità di poter parlare con chi si trova all’esterno dell’abitazione senza dover aprire necessariamente la porta.

Sapete che con questo videocitofono si possono anche ricevere avvisi per i pacchi? Ebbene sì, l’utente può ricevere notifiche in tempo reale quando viene effettuata una consegna grazie all’apposita funzione avvisi per i pacchi che può essere aggiunta con l’abbonamento Ring Home. La cosa più speciale di questa promozione Amazon è che incluso nel prezzo c’è il Ring Chime, dispositivo che può essere collegato ai videocitofoni e alle tue videocamere Ring già in uso.

Se volete avere a disposizione un videocitofono ricco di funzionalità ma a un ottimo prezzo, non potete non approfittare della promozione attualmente in corso su Amazon. Ring Battery Video Doorbell Pro e Chime di Amazon costa solamente 169,99 euro anziché 195,98.