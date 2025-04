Crolla il prezzo della telecamera Wi-Fi da esterno ieGeek: oggi a -41%

Quando siete lontani da casa non state mai tranquilli? Siete in cerca di una soluzione per poter tenere sempre sotto controllo l’esterno della vostra abitazione ma non volete spendere una cifra enorme? Nessun problema, perché oggi questa telecamera da esterno marchiata ieGeek costa davvero pochissimo. La promozione messa a disposizione di tutti gli utenti, da Amazon, fa scendere il prezzo di listino consentendovi di risparmiare il 41% rispetto ad altri giorni. Ebbene, la cifra che andrete a pagare oggi per portare a casa questa telecamera da esterno è di soli 35,19 euro anziché 59,99.

Telecamera da esterno ieGeek a prezzo unico

La telecamera da esterno ieGeek è un prodotto che si contraddistingue da molti altri presenti sul mercato grazie a una serie di caratteristiche tecniche uniche. Oltre a essere senza fili, dispone di un piccolo pannello solare e di una batteria ad alta capacità da 5000 mAh. Con sole 2 ore di sole è in grado di funzionare per tutto il giorno. Oltre a ciò, non manca naturalmente il supporto alla connessione WiFi 6 che va a offrire una velocità di trasmissione più elevata e riduce eventuali ritardi durante la registrazione.

Il punto di forza? Tra i tanti sicuramente non possiamo non parlare della funzione di analisi intelligente AI di cui è dotata questa telecamera da esterno. Non a caso, infatti, tale funzione consente di identificare con precisione persone e animali domestici inviando avvisi in tempo reale all’utente sullo smartphone. L’esperienza d’uso viene dunque ottimizzata grazie al supporto a dispositivi con sistema Android e iOS. Compatibilità anche con assistenti virtuali come Alexa.

Se volete tenere sempre sotto controllo la vostra abitazione, sia quando siete in casa che quando siete in vacanza, questa telecamera da esterno con pannello solare non può non essere vostra. La promozione Amazon vi consente di acquistarla a soli 35,19 euro.