Amazon sfida OpenAI con Nova Reel 1.1: i video generati da AI migliorano nettamente

Amazon rilancia la propria sfida nell’ambito dei contenuti generati da intelligenza artificiale con un importante aggiornamento del suo modello per la creazione di video. Si chiama Nova Reel 1.1 ed è la nuova versione della tecnologia sviluppata da AWS, pensata per rendere la produzione video automatizzata più coerente, più lunga e più controllabile. Il debutto della versione originale risale a dicembre, ma con l’arrivo della release 1.1 il progetto compie un salto di qualità che non passa inosservato.

Video fino a 2 minuti e coerenza narrativa

Con Nova Reel 1.1, gli utenti possono generare video fino a due minuti di durata, costruiti a partire da prompt testuali fino a 4.000 caratteri. Il modello è in grado di mantenere uno stile visivo coerente tra le sequenze, un aspetto fondamentale per ottenere risultati credibili anche in presenza di più scene.

Il video finale è composto da clip da sei secondi, montate automaticamente per formare una narrazione fluida. Un’evoluzione che apre nuovi scenari per progetti più articolati, sia nel mondo dei contenuti digitali che in quello del marketing visivo, con un risparmio evidente in termini di tempo e risorse.

Multishot Manual: controllo creativo avanzato

Tra le novità più rilevanti c’è anche la nuova modalità chiamata “Multishot Manual”, che consente maggiore personalizzazione e precisione nella composizione video. In questa modalità, gli utenti possono caricare un’immagine di riferimento in risoluzione 1280 x 720 pixel e accompagnarla con un prompt di massimo 512 caratteri.

Il sistema genera fino a 20 sequenze video coerenti con l’immagine e la descrizione fornita. In questo modo si ottiene un controllo maggiore sulla direzione artistica del contenuto, un aspetto sempre più richiesto da professionisti del settore creativo.

Accesso e implicazioni legali

Nova Reel 1.1 è disponibile tramite Amazon Bedrock, il set di strumenti AI offerti da AWS. L’accesso è subordinato a una richiesta da parte dell’utente, ma viene approvato automaticamente, rendendo la tecnologia accessibile a chiunque voglia iniziare a sperimentare con la generazione video.

Resta però aperta la questione dell’utilizzo dei dati per l’addestramento. Amazon non ha specificato quali contenuti siano stati utilizzati per costruire il modello, né ha fornito un sistema per permettere a eventuali creatori di escludere le proprie opere. Tuttavia, l’azienda ha confermato che proteggerà i propri clienti da eventuali controversie legali derivanti da contenuti generati, grazie a una politica di indennizzo già attiva per i servizi AWS.

Con Nova Reel 1.1, Amazon si inserisce con forza nel panorama in evoluzione della generazione video tramite AI, offrendo strumenti sempre più sofisticati e versatili per chi desidera raccontare storie ma senza toccare una videocamera.