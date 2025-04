Amazon: con l’AI è possibile fare acquisti da siti esterni

Sta per arrivare un’interessante novità per l’ecosistema Amazon. Si tratta Buy for Me, una nuova funzionalità pensata per ampliare le possibilità di acquisto all’interno dell’app del colosso dell’e-commerce. Il servizio rappresenta un passo importante verso un’esperienza di shopping sempre più fluida e centralizzata. Ciò anche quando i prodotti desiderati non sono direttamente disponibili su Amazon. Al momento, la funzione viene testata da un numero limitato di utenti negli Stati Uniti. Ma in cosa consiste? La funzione permette di acquistare articoli da siti esterni senza mai uscire dall’app Amazon Shopping.

Amazon: nuova opzione per lo shopping su siti esterni

Il meccanismo è pensato per essere intuitivo. Quando un utente cerca un prodotto brandizzato nell’app, accanto ai risultati tradizionali presenti su Amazon compare una nuova sezione chiamata “Shop brand sites directly“. Qui vengono mostrati i prodotti disponibili solo sui siti ufficiali dei brand. Se il prodotto è idoneo, compare il pulsante Buy for Me, che attiva l’intero processo di acquisto tramite Amazon. Anche se l’ordine viene completato su un sito esterno.

Tale approccio si fonda su una tecnologia di intelligenza artificiale definita “agentica”. Ovvero capace di operare in autonomia, ma sotto il controllo del cliente. Grazie alla piattaforma Amazon Bedrock e ai modelli linguistici avanzati come Nova e Claude di Anthropic, Buy for Me gestisce ogni fase dell’acquisto. L’utente conferma i propri dati di spedizione e pagamento direttamente su Amazon, che poi li trasmette in modo sicuro e cifrato al sito del brand.

Uno dei punti chiave del servizio è la trasparenza. Il prezzo mostrato nell’app include una stima completa dei costi. Inoltre, Amazon non procederà all’ordine se l’importo finale supera di oltre 10 dollari quello inizialmente mostrato. Ciò senza prima richiedere una conferma all’utente. È importante notare, però, che in questi casi Amazon agisce da intermediario. La gestione di spedizioni, resi e assistenza clienti resta in capo al sito esterno. Inoltre, non è possibile usare codici promozionali e ogni ordine può includere solo un singolo prodotto.

Buy for Me potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui si fanno acquisti online. Con tale impostazione Amazon punta a diventare un vero e proprio hub universale per lo shopping. Non resta che attendere e scoprire le evoluzioni di tale servizio.