Xiaomi corre ai ripari: arriva la patch per HyperOS 2

Gli utenti Xiaomi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane di segnalazioni sui problemi della nuova versione del sistema operativo HyperOS 2, l’azienda ha annunciato il rilascio di una patch correttiva. Il nuovo aggiornamento è già in fase di lancio per alcuni modelli di punta, come Xiaomi15 Pro e Xiaomi13 Ultra, e verrà distribuito pian piano anche su altri dispositivi già nelle prossime settimane.

Altri aggiornamenti in arrivo per Xiaomi: lo sviluppo continua

I bug risolti non sono di poco conto. Alcuni utenti avevano lamentato un consumo anomalo della batteria in presenza della Xiaomi Smart Band 9. Altri, invece, avevano riscontrato l’apparizione casuale della barra del volume, all’apertura del Centro di controllo, senza alcuna interazione. Anche l’app Calcolatrice presentava malfunzionamenti durante l’inserimento dei numeri. Mentre su WeChat l’audio risultava metallico nella riproduzione delle registrazioni vocali. Ancora, su Xiaomi13 Ultra era stato segnalato un problema nella gestione dei temi, con alcune interfacce duplicate che creavano confusione.

Tutti questi problemi sono stati presi in carico dal team di sviluppo, che ha lavorato a una patch mirata e già in distribuzione. Xiaomi ha così pubblicato un annuncio ufficiale il 4 aprile sulla propria Community. All’ interno del quale ha spiegato che le segnalazioni degli utenti sono state fondamentali per individuare le criticità più urgenti.

Oltre ai problemi già risolti, Xiaomi ha fatto sapere che il lavoro di miglioramento prosegue. L’azienda ha infatti confermato che altri bug verranno corretti con futuri aggiornamenti. Tra le problematiche ancora aperte vi sono blocchi dello schermo durante la modifica di alcune impostazioni sviluppatore, consumo eccessivo della batteria su Redmi K70 Ultra e malfunzionamenti dell’Always-On Display. Anche alcune scorciatoie della schermata di blocco e funzionalità smart all’interno del Centro di controllo risultano ancora instabili.

L’ obiettivo del brand è dunque piuttosto chiaro. Ovvero mantenere un alto livello di reattività verso la community. A tal proprio Xiaomi continua a ribadire di dare massima priorità alla risoluzione dei problemi che compromettono l’esperienza quotidiana.