Optima, offerta mobile di aprile 2025: ci sono 100 GB quasi gratis

Optima torna a farsi notare e in grande stile. Attualmente infatti irrompe nel mondo della telefonia mobile con una promozione pensata per chi cerca tanti giga, un prezzo basso e zero limitazioni. L’offerta si chiama Super Mobile Smart e ha già conquistato l’attenzione del pubblico grazie alla sua semplicità e al costo mensile tra i più convenienti.

Cosa prevede la promo Super Mobile Smart di Optima

Con 4,95€ al mese, gli utenti hanno a disposizione tutto quel che occorre ogni mese come si può vedere qui in basso:

100 GB in 4G ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

200 SMS ogni mese.

Un pacchetto adatto a chi fa un uso frequente del telefono ma vuole contenere le spese, senza rinunciare alla qualità del servizio.

Quanto costa attivarla a chi la sceglie

Per attivare l’offerta è richiesto un pagamento iniziale di 9,90€ per la SIM, che attualmente è in promozione rispetto al prezzo standard di 19,90€. La spedizione è gratuita, per cui il primo pagamento totale è pari a 14,85€.

L’attivazione è aperta a tutti, senza limiti in base all’operatore di provenienza: un vantaggio che la rende accessibile a chiunque voglia cambiare.

Invita un amico e ricevi 5€ di ricarica

Un altro aspetto interessante riguarda la possibilità di condividere l’offerta: invitando un amico a sottoscrivere Super Mobile Smart, entrambi riceverete 5€ di ricarica omaggio, un incentivo utile che si aggiunge alla convenienza già presente.

Riconoscimento dai consumatori come il migliore

Super Mobile Smart è stata recentemente nominata “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria Servizi Telecomunicazioni Mobile, grazie a una ricerca condotta da Circana su un ampio campione di consumatori. Un premio che conferma l’apprezzamento da parte di chi l’ha scelta.

Con un prezzo contenuto, 100 GB e tutto incluso, questa offerta si posiziona tra le più competitive del momento, ideale per chi vuole spendere poco ma avere molto. Tutto sembra ideale, la scelta è vostra.