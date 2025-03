Xiaomi pronta al lancio di HyperOS 2.2

L’attesa per HyperOS 2.2 sta per terminare. Xiaomi ha accidentalmente svelato la sua mappa di lancio, confermando che la nuova versione del sistema operativo basato su Android verrà distribuita a partire da metà maggio. L’indiscrezione arriva da xiaomitime.com, che ha rivelato i piani della casa cinese. Lo sviluppo sembra procedere senza particolari urgenze, tanto che nel mese di marzo non verranno rilasciate nuove beta.

Il primo gruppo di dispositivi a ricevere l’aggiornamento includerà i modelli più recenti. Come Xiaomi 15, Xiaomi14, Mix Fold 4 e MixFlip. Successivamente, tra giugno e luglio, HyperOS 2.2 verrà esteso a dispositivi precedenti. Tra cui Xiaomi13, Xiaomi12S, MixFold 3 e diversi modelli della serie Redmi e Poco.

Un futuro incerto per HyperOS 2.2 di Xiaomi?

Tra le novità più attese vi è senza dubbio la revisione dell’app fotocamera, che adotterà un design minimalista già visto su Xiaomi 15 Ultra. La nuova versione dell’app non sarà un aggiornamento separato, ma verrà distribuita insieme all’ intero sistema operativo. Questo dettaglio spiega perché il debutto della nuova HyperOS Camera coincida con quello dell’aggiornamento software.

HyperOS 2.2 non si limiterà però a migliorare esclusivamente la fotocamera. Xiaomi infatti ha lavorato anche su diversi aspetti. Come le ottimizzazioni delle prestazioni, un’interfaccia più fluida e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. In particolare, l’AI avrà un ruolo chiave nell’elaborazione di foto e video, migliorando qualità e velocità di processamento. Anche i gamer noteranno benefici grazie alla versione aggiornata di Game Turbo 6.1, pensata appositamente per ottimizzare l’esperienza di gioco.

HyperOS 2.2 però potrebbe non restare l’ultima versione a lungo. In quanto le indiscrezioni parlano già di HyperOS3.0, basato su Android16, che potrebbe arrivare nei mesi successivi. Il nuovo lancio dovrebbe iniziare con una fase beta, non adatta a tutti gli utenti ma destinata ai più curiosi e a chi vuole provare in anteprima le novità. Se confermato, il debutto della nuova versione potrebbe ridurre la longevità di HyperOS 2.2, spingendo gli utenti a passare rapidamente alla successiva.