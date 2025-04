Galaxy S25 Edge: emerse indiscrezioni sui prezzi

Il 2025 sarà un anno ricco di novità per gli amanti della tecnologia mobile. A tal proposito, uno dei protagonisti più attesi è il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge. Un dispositivo che promette di ridefinire i canoni nel panorama degli smartphone. Il modello promette uno spessore record di appena 6 mm. Con tale caratteristica lo smartphone si presenta come il più sottile mai prodotto dall’azienda sudcoreana. Una caratteristica che lo rende unico non solo all’interno della gamma Galaxy S25, ma anche rispetto alla concorrenza.

Galaxy S25 Edge di Samsung: i dettagli sul prossimo dispositivo

Il nuovo smartphone presenterà specifiche simili a quelle del modello S25+. Ciò a partire dallo schermo LTPO AMOLED da 6,7 pollici. Con refresh rate fino a 120 Hz. Il Galaxy S25 Edge sarà dotato di una fotocamera principale da 200 MP. Insieme ad un sensore ultra-grandangolare da 12 MP. Per la fotocamera frontale è attesa una fotocamera da 10 MP.

Inoltre, presenterà il potentissimo Snapdragon 8 Elite. A cui si affiancano 12 GB di RAM e due opzioni di storage. Ovvero 256 e 512 GB. Il nuovo Galaxy S25 Edge avrà un telaio in titanio. Verrà presentato in diverse colorazioni. Tra cui Titanium Jet Black, Titanium Silver Blue e Titanium White Silver.

L’uscita ufficiale è attesa per il 13 maggio 2025. Il lancio commerciale dovrebbe avvenire entro la fine dello stesso mese. Previsto anche in Italia. Per quanto riguarda i prezzi, le indiscrezioni parlano di 1259 euro per la versione 12+256 GB. Mentre si passa a 1379 euro per quella 12+512 GB. Cifre importanti che potrebbero deludere gli utenti. Eppure, quest’ultime risultano in linea con la fascia alta del mercato. Alcuni store, come Zanetti, hanno addirittura ipotizzato costi superiori. Probabilmente inserendo dei placeholder in attesa della conferma ufficiale.

Secondo quanto emerso, il Samsung Galaxy S25 Edge si preannuncia come un dispositivo esclusivo. Ideato per chi cerca il massimo in termini di design, prestazioni e materiali. Un prodotto che non passerà sicuramente inosservato.