Polestar 3: valutazione Euro NCAP a 5 stelle per il nuovo SUV

Polestar 3 ha ottenuto un punteggio Euro NCAP di ben 5 stelle raggiungendo il 93% per la protezione dei bambini a bordo, il più alto mai registrato da un’auto passeggeri nei test Euro NCAP degli ultimi nove anni.

Anche il punteggio per i sistemi di assistenza alla sicurezza si piazza con un buon risultato dell’83%. È il secondo veicolo dell’attuale gamma Polestar a ottenere la valutazione massima in quasi tutte le categorie. Dopo essersi sottoposta ad una serie di test divisi in quattro categorie – passeggero adulto, passeggero bambino, utenti vulnerabili della strada e assistenza alla sicurezza – Polestar 3 ha ricevuto cinque stelle in tutte e quattro le categorie principali e un punteggio complessivo dell’87%.

Il programma europeo – Euro NCAP, per valutare la sicurezza e l’efficienza dei nuovi veicoli – certifica i risultati dei propri crash test dal 1997 e assegna una valutazione che di rado raggiunge a pieno tutte e cinque le stelle – il riconoscimento più alto. Solo le auto che dimostrano prestazioni eccellenti in caso di incidente – e sono dotate di tecnologie avanzate in merito – possono aspirare ad un tale risultato.

Polestar 3 supera i test di Euro NCAP con votazioni altissime vicine alla perfezione

Lutz Stiegler, CTO di Polestar, dichiara: “Condividendo il focus sulla sicurezza stradale con le auto Volvo, non abbiamo mai avuto dubbi sull’elevato livello di sicurezza di Polestar 3. Questa valutazione Euro NCAP a cinque stelle non fa che confermarlo. Per noi la sicurezza è parte integrante della filosofia di Polestar. I nostri clienti possono guidare il nuovo SUV di punta con la certezza di divertirsi sentendosi protetti.”

Aled Williams, Direttore del Programma Euro NCAP, afferma: “Le prestazioni della Polestar 3 nei test sulla sicurezza garantita per i bambini a bordo sono straordinariamente vicine ad un punteggio perfetto. Dimostrano quanto l’impegno per la sicurezza di tutti i passeggeri possa davvero fare la differenza in caso di incidente. I costruttori continuano ad accettare la sfida di rendere i nostri veicoli e le nostre strade più sicure, e Polestar merita un riconoscimento per aver fissato un nuovo standard, anche quando i miglioramenti possono sembrare minimi.”

Dopo la valutazione a cinque stelle ottenuta da Polestar 2 nel 2021, Polestar 3 è il secondo modello dell’attuale gamma ad essere promosso a pieni voti da Euro NCAP. Sviluppata in collaborazione con Volvo Cars, Polestar 3 è progettata con le più recenti innovazioni strutturali e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Sistemi come la frenata post-impatto, la chiamata d’emergenza automatica e tanti altri tutelano gli occupanti in caso di incidente. Mentre il sistema di monitoraggio del conducente (DMS) controlla i movimenti degli occhi e della testa per rilevare stanchezza o malesseri, fermando il veicolo se necessario. Inoltre, un insieme di sensori, telecamere e radar – posizionati nell’innovativa SmartZone davanti e in altre aree esterne – avvisa il conducente di potenziali pericoli e contribuisce a evitare o ridurre l’impatto.