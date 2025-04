Google presenta l’aggiornamento di aprile 2025

Google ha da poco annunciato il suo aggiornamento di sistema del mese di aprile. Il primo è stato rilasciato il 7 aprile. L’azienda ha reso disponibili diverse novità e miglioramenti per i suoi apparecchi. Questi, che si riferiscono a diversi dispositivi, tra cui smartphone, tablet, Android TV, Wear OS e Chrome OS, vogliono perfezionare diversi aspetti. Troviamo la durata della batteria, la connettività e l’esperienza dell’utente totale. Inoltre, la multinazionale ha fatto alcune correzioni per ottimizzare la gestione del sistema e aggiungere funzionalità più avanzate.

Google rende più semplice l’esperienza dell’utente con aggiornamenti settimanali

Una delle novità più interessanti riguarda Google Wallet. Si consente così agli utenti di aggiungere un nickname alle proprie tessere. Questo aggiornamento renderà più semplice e veloce l’identificazione delle proprie carte. Inoltre migliorerà l’esperienza di utilizzo di tutti i giorni. Aggiornato anche Google Play Store che ha aggiunto un miglioramento nella funzionalità “Fai una domanda”. Questa adesso fornisce risposte accompagnate dai video, per rendere la ricerca ancora più interattiva e completa.

Le novità di sistema di Google vengono distribuite in modo autonomo sui dispositivi compatibili. Non ci sarà bisogno quindi di alcun intervento da parte dell’utente. In ogni caso, chi utilizza la piattaforma potrà gestire le proprie preferenze in modo indipendente. Si può fare direttamente dalle impostazioni, disabilitando gli aggiornamenti automatici se si preferisce. Tuttavia è importante sottolineare che questa disattivazione non impedisce gli aggiornamenti da altre fonti. Ad esempio come quelle fornite dal produttore del dispositivo o dall’operatore telefonico. Inoltre Google potrebbe intervenire anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati, per motivi di sicurezza o per rispettare obblighi legali.

Questi potenziamenti sono fondamentali per mantenere il sistema operativo sicuro e funzionante. Ma anche per garantire un utilizzo senza stop. L’introduzione delle nuove funzionalità, come quelle relative a Google Wallet e il miglioramento delle ricerche nel Play Store, dimostra l’impegno costante di Google per offrire un’esperienza migliore a tutti gli utenti.