Samsung aggiorna Good Lock per prepararsi alla One UI 7

Samsung ha da poco iniziato la sua distribuzione della tanto attesa One UI 7. Questa porta con sé molteplici e importati novità per i consumatori finali. In questo contesto, la grande azienda ha anche rilasciato un aggiornamento per la sua app Samsung Good Lock. Uno strumento davvero fondamentale per personalizzare le esperienze degli utenti sui dispositivi Galaxy. La nuova versione, la 3.0.11.1, è stata creata per assicurare una perfetta unione con l’ultima versione di One UI e con le nuove funzionalità di Android. Tutto questo permette ai destinatari di appagare i propri sensi con un’esperienza senza interruzioni.

Anche se non si conosce ancora la data ufficiale Samsung continua a migliorarsi e si prepara a delle nuove funzionalità

La revisione di Samsung Good Lock risponde ad alcune necessità. Tra queste c’è il bisogno di assicurare che tutte le app e i plugin collegati siano compatibili con la One UI 7. Questo significa che, una volta completato l’aggiornamento del sistema operativo, gli utenti potranno scaricare e utilizzare immediatamente tutte le novità tramite il Galaxy Store.

In tutto questo però, l’azienda non ha ancora reso ufficiali le tempistiche precise per la diffusione mondiale di queste modifiche. Samsung tuttavia, ha confermato l’idea di rendere Good Lock disponibile anche su Google Play Store. Estendendo in più, l’accesso a più paesi.

Per ora, gli utenti possono già installare la versione aggiornata di Samsung Good Lock dal Galaxy Store. Un’opzione semplice e veloce che garantisce l’accesso alle ultime versioni dell’app. Il fatto che non sappiamo ancora la data ufficiale ci dice che, anche se gli aggiornamenti sono pronti, potrebbero volerci settimane o mesi prima che l’intera comunità di utenti Galaxy possa accedere a queste nuove funzioni in modo universale. Samsung continua a lavorare su un’esperienza sempre più fluida per i propri dispositivi, ma purtroppo c’è ancora del tempo prima che tutti possano beneficiarne.