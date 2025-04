Passa a HoMobile: con il codice giusto arrivano 10€ di ricarica gratis

Fino al 13 aprile 2025, chi sceglierà di passare a HoMobile e sottoscrivere un’offerta tramite il suo sito ufficiale potrà ricevere una ricarica telefonica gratuita del valore di 10€. Per attivare la promozione è necessario inserire il codice promozionale #CONIGLIO10 durante la fase di acquisto dell’offerta.

La ricarica viene erogata in due momenti distinti. I primi 5€ saranno accreditati entro sette giorni dalla nuova attivazione della SIM ho. Mentre i restanti 5euro arriveranno dopo il primo rinnovo dell’offerta scelta. La nuova scheda telefonica si può ricevere direttamente a casa oppure prenotare online e ritirare in una delle edicole aderenti. Qui sarà possibile anche pagare in contanti.

HoMobile: offerte competitive per chi cambia operatore

La rete su cui si appoggia HoMobile è quella Vodafone, riconosciuta per la sua copertura su larga scala e le buone prestazioni. La velocità in 4G raggiunge i 60Mbps. Chi desidera poi sperimentare prestazioni superiori, può attivare l’opzione ho. Il Turbo, disponibile a 1,29€ al mese, per accedere alla rete 5G. In più, per chi preferisce una soluzione ancora più pratica, è disponibile l’opzione eSIM. La quale consente di attivare l’offerta senza attendere la consegna fisica della SIM.

Tra le promozioni più vantaggiose, HoMobile propone un’offerta 5G con 200GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese. L’attivazione parte da 2,99€ ed è riservata a chi effettua la portabilità da altri operatori. Come ad esempio Iliad, Kena, CoopVoce, PosteMobile e altri gestori virtuali. Per chi invece non dispone di un device compatibile con la rete 5G o vuole semplicemente ridurre la spesa mensile, è disponibile anche una versione in 4G. Quest’ultima offre 150GB, minuti e SMS illimitati al prezzo di 6,99€ al mese. Tutto ciò con le stesse condizioni di attivazione agevolata.

Ma le novità non finiscono qui. Se siete interessati anche ad altre soluzioni vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore, qui troverete numerose altre soluzioni adatte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.