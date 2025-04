Vodafone Premium, super promo a soli 9,99 euro

L’operatore telefonico italiano Vodafone ha da poco reso disponibile una nuova promozione. Si tratta in particolare della promo denominata “I tuoi Amici sono anche nostri Amici”. Quest’ultima è al momento proposta ad alcuni già clienti selezionati dell’operatore. In questo caso, i già clienti potranno proporre ai propri amici di passare a Vodafone attivando un’offerta di rete mobile estremamente conveniente. Ci stiamo riferendo all’offerta Vodafone Premium ed ha un costo di soli 9,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito cosa include.

Vodafone Premium, nuova super promo per gli amici dei già clienti di Vodafone

Gli utenti che passeranno a Vodafone e che la attiveranno, dovranno infatti sostenere una spesa tutto sommato contenuta di 9,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno avere accesso a tante cose. Nello specifico, il bundle di questa offerta arriva ad includere ogni mese addirittura giga senza limiti per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Gli utenti potranno anche utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 sms da inviare verso tutti i numeri anche fino a 500 minuti per chiamare alcuni paesi stranieri.

L’operatore telefonico sta poi proponendo il costo di attivazione e il costo della scheda sim gratuitamente. Per poter attivare l’offerta, gli utenti dovranno utilizzare in fase di attivazione il codice sconto presente nel messaggio che l’operatore ha inviato ai suoi già clienti. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore ai suoi già clienti.

“I tuoi amici sono anche nostri amici! Con il codice promozionale ******, una persona a tua scelta puo’ passare a Vodafone con Giga in 5G illimitati, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 euro al mese. Puo’ attivare l’offerta entro il GG/MM in negozio oppure online su voda.it/passaparola”.