Offerte da Expert: SCONTI DA PAURA fino al 16 aprile

Cosa state aspettando? È arrivato il momento di approfittare delle incredibili offerte di Expert! Se avete sempre sognato di migliorare la vostra casa con prodotti tecnologici di qualità, oggi è il giorno giusto per farlo. Perché rinunciare ai comfort che avete sempre desiderato? Con il finanziamento fino al 16 aprile a 0%, non dovrete più pensare al budget, ma solo a quanto sarà più bello il vostro futuro. Vi sembra un sogno? No, è la realtà che Expert ha pensato per voi, con uno speciale volantino che non potete assolutamente perdere! E mentre ascoltate il famoso brano dei Queen “I Want to Break Free”, ricordate che è arrivato il momento di liberarvi delle cose vecchie. Potrete finalmente concedervi la TV dei vostri sogni, un dispositivo tecnologico di ultima generazione o quella lavatrice tanto desiderata. Expert vi offre un’opportunità unica: non lasciatevela scappare!

Le promo Expert per un super mega risparmio

Ogni prodotto nel volantino di Expert è pensato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Per esempio, chi non sogna di avere una TV 75″ Samsung con risoluzione Crystal UHD 4K? Il Samsung UE75DU7170UXZT è disponibile a soli 699€, portando il cinema direttamente nel salotto di casa. Se invece volete una TV di dimensioni più contenute ma altrettanto performante, l’LG 55” UHD Serie UR78 a 399€ con display 4K e 3 porte HDMI è l’acquisto perfetto.

La Nintendo Switch OLED bianca è poi in offerta da Expert a 349,90€, un vero must-have per chi cerca intrattenimento senza limiti. E per chi desidera un nuovo smartphone, il Xiaomi Redmi Note 14 Pro con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria è disponibile a 279,90€. Un affare imperdibile per chi ama la tecnologia e cerca prestazioni elevate. Se invece siete alla ricerca di un tablet di qualità, l’Apple iPad Air 11’’ Wi-Fi 128 GB a 699€ è l’ideale. Potete usarlo per lavorare, navigare o divertirvi in mobilità, con la garanzia del marchio Apple. Se invece vi serve un notebook affidabile per lavoro o studio, l’Acer Aspire Go 15 da Expert a 449€ è una scelta perfetta.

In casa, non può mancare il pratico Roomba Combo J5, un robot aspirapolvere che lava i pavimenti a solo 329€ e la De’Longhi Magnifica Start a 349€ è la macchina da caffè che vi farà iniziare ogni giorno con un sorriso. Per chi invece ha bisogno di una lavatrice potente ed efficiente, la LG F4R3010NSWW è solo da Expert ad appena 479€ Non aspettate oltre! Venite da Expert per scoprire tutte le offerte andando sul sito e approfittare del finanziamento a 0% fino al 16 aprile!