Samsung Galaxy Fit3 è in offerta e costa SOLO 39 euro su Amazon

Samsung Galaxy Fit3 può essere vostro su Amazon con il massimo livello di risparmio possibile, un prezzo decisamente tra i più bassi del momento, che prevede la possibilità comunque di approfittare di prestazioni al top, e di una grande versatilità. La prima cosa da sapere è proprio questa, lo smartwatch può tranquillamente essere utilizzato senza problemi con qualsiasi sistema operativo, nel pieno delle sue funzioni e funzionalità.

Gli utenti che scelgono di acquistarlo, possono fare affidamento su tre colorazioni differenti tra loro, tutte in vendita ad esattamente gli stessi prezzi. La certificazione IP68 lo rende perfettamente utilizzabile in qualsiasi condizione meteorologica, anche eventualmente sotto l’acqua per un tempo ridotto, mentre gli oltre 100 allenamenti ed esercizi differenti ne estende l’usabilità quotidiana, migliorando di non poco la frequenza e la possibilità di utilizzo da parte del consumatore.

Samsung Galaxy Fit3: occasioni e prezzi da urlo su Amazon

Samsung Galaxy Fit3 può essere vostro con un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, infatti il prodotto non costa più 54,90 euro, ma viene scontato del 29%, per arrivare in questo modo a spendere solamente 39 euro per il suo acquisto definitivo. L’ordine lo potete completare premendo qui.

Uno dei più grandi plus del prodotto è chiaramente rappresentato dalla presenza di un display AMOLED rettangolare da 1,6 pollici di diagonale, completamente touchscreen e di ottima qualità, che estende al massimo l’usabilità quotidiana. La sua batteria è sufficiente ampia e performante, con una autonomia che può raggiungere anche i 13 giorni di utilizzo continuativo con una sola ricarica, oltre al supporto alla ricarica rapida, che permette di avere il 65% di carica con soli 30 minuti di collegamento alla presa a muro.