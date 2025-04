Lyca Mobile è il più forte: 150 GB in 5G sono quasi gratis per gli utenti

Nel mercato delle offerte mobili, Lyca Mobile si distingue con una proposta chiara, ricca di contenuti e senza limitazioni sull’operatore di provenienza. La nuova promozione lanciata dal gestore virtuale punta a conquistare utenti grazie a tanti giga, prezzo bloccato e due mesi gratuiti per chi decide di aderire. Si tratta di una soluzione probabilmente già vista ma che torna sempre di moda in quanto nessun altro gestore riesce a proporla.

I contenuti dell’offerta di Lyca Mobile sotterrano la concorrenza

Al costo fisso di 5,99€ al mese per sempre, l’offerta propone mensilmente il meglio come si può effettivamente evincere dall’elenco dei contenuti qui in basso:

150 GB al mese , con navigazione in 5G già inclusa ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ;

SMS senza limiti.

Una combinazione adatta a chi vuole navigare, chiamare e messaggiare senza pensieri, sfruttando una connessione veloce e stabile, utile per streaming, social e lavoro da mobile.

A chi è rivolta la promozione di Lyca questo mese

Uno degli aspetti più interessanti è che l’offerta può essere attivata da chiunque, senza vincoli sul gestore di provenienza. Basta portare il proprio numero in Lyca Mobile per accedere subito alla promozione.

Due mesi gratis per iniziare alla grande

Chi aderisce all’offerta riceverà due mesi completamente gratuiti, un vantaggio che permette di testare il servizio senza spendere nulla nelle prime settimane. È un incentivo concreto per chi sta valutando il cambio operatore ma vuole farlo con calma e senza rischi.

Un’offerta semplice e conveniente davvero e per tutti

Con un canone fisso che non cambia nel tempo, un grande quantitativo di dati, e la libertà di attivazione per tutti, questa proposta di Lyca Mobile si presenta come una delle soluzioni più accessibili del momento.

L’assenza di vincoli, la rete 5G e i mesi omaggio rendono l’offerta trasparente e competitiva, adatta a chi cerca un piano completo senza sorprese, e con l’aggiunta di un buon risparmio iniziale.