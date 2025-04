POCO M7 Pro: arrivato l’annuncio ufficiale

Nel competitivo panorama degli smartphone di fascia media, POCO ha deciso di alzare l’asticella presentando il nuovo M7 Pro 5G. Un dispositivo che va ad affiancare il modello M7. Con una serie di migliorie tecniche e stilistiche. Si tratta di uno smartphone perfetto per chi cerca ottime prestazioni a prezzi accessibili. Il dispositivo presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+. Capace di raggiungere una luminosità di picco di ben 2.100 nit. Tale dettaglio lo rende lo smartphone POCO più luminoso mai prodotto.

POCO M7 Pro 5G: ulteriori dettagli sul nuovo smartphone

Il dispositivo presenta refresh rate di 120Hz. Con il rapporto schermo-scocca del 92%. Il POCO M7 Pro 5G offrirà una batteria da 5.110mAh. Con ricarica rapida a 45W. Tale assetto assicura un’autonomia che supera ampiamente la giornata anche con un utilizzo intenso. Inoltre, mantiene più dell’80% della sua efficienza dopo 1.600 cicli di ricarica.

A differenza del POCO M7, il nuovo M7 Pro 5G presenta un processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Una scelta che segna un netto distacco dallo Snapdragon 4 Gen 2 del modello base. La nuova CPU, abbinata a una memoria RAM che può arrivare fino a 12GB e a uno spazio di archiviazione massimo di 256GB (UFS 2.2), garantisce una fluidità operativa di alto livello. Inoltre, la presenza del 5G rende lo smartphone versatile.

Il dispositivo presenta un modulo fotografico curvo trasparente. Quest’ultimo ospita due fotocamere posteriori, posizionate verticalmente. Il comparto fotografico è composto da una cam principale Sony IMX882 da 50MP. Con un sensore da 2MP per la profondità di campo e una fotocamera frontale da 20MP. A rendere l’esperienza fotografica ancora più completa ci sono le funzioni AI Bokeh, AI Erase e AI Sky. Inoltre, il POCO Imaging Engine lavora in background per migliorare la resa cromatica e la nitidezza delle immagini. Mentre lo zoom ottico 2x permette inquadrature più dettagliate senza perdita di qualità.

Per il design, il M7 Pro 5G presenta una scocca posteriore a doppia texture. E sarà disponibile in tre colorazioni. Ovvero Green, Silver e Purple. Disponibile a partire da 199,90€ (239,90€) per la versione 8/256GB in offerta lancio. Mentre si passa a 219,90€ (259,90€) per quella 12/256GB. Il nuovo smartphone POCO si propone come una delle migliori proposte dell’anno per chi cerca il perfetto equilibrio tra prestazioni, design e prezzo.