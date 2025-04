PlayStation Plus sta per aumentare di prezzo, ecco dove

Era il 2023 quando è stato aumentato il prezzo per il mercato italiano del servizio in abbonamento a PlayStation Plus. Ora, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, il colosso del gaming Sony potrebbe aumentare nuovamente i prezzi. In particolare, sembra che questi aumenti saranno introdotti a partire dalla giornata del prossimo 16 aprile 2025. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

PlayStation Plus, a breve aumenterà il prezzo, ecco dove

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, fra non molto tempo sarà aumentato il costo dell’abbonamento al servizio di PlayStation Plus. Come già detto, questi aumenti saranno introdotti a partire dalla giornata del prossimo 16 aprile 2025. Fortunatamente per gli utenti italiani, almeno per il momento, questi aumenti riguarderanno l’America Latina.

In particolare, i paesi coinvolti saranno in primis i seguenti: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay. Sulla pagina ufficiale latinoamericana di PlayStation Blog è stato infatti così riportato:

“Come molte aziende in tutto il mondo, anche noi continuiamo a risentire delle condizioni del mercato globale e per questo motivo modificheremo i prezzi di PlayStation Plus a livello locale. Questo adeguamento dei prezzi ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi che aggiungano valore all’abbonamento a PlayStation Plus”.

Gli aumenti introdotti dall’azienda saranno pari rispettivamente a 10 dollari per l’abbonamento annuale a PlayStation Plus Essential, 14 dollari per l’abbonamento annuale a PlayStation Plus Extra e 18 dollari per l’annuale a PlayStation Plus Deluxe.

Insomma, almeno per il momento, gli utenti italiani potranno tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, non è da escludere che il colosso del gaming Sony annuncerà in seguito l’arrivo di aumenti per il piano in abbonamento a PlayStation Plus anche in Italia.

Come già detto, infatti, sono passati ormai due anni da quando Sony ha introdotto gli ultimi aumenti a questo piano, dato che correva l’anno 2023.