Lyca Mobile torna ad aprile con la promo da 5,99€ al mese, 5G gratis e 2 mesi in regalo

Lyca Mobile rilancia la sua presenza nel panorama delle offerte mobili con una promozione che punta su tanti giga, semplicità e costi fissi, offrendo una formula completa a un prezzo molto competitivo. La nuova offerta è pensata per chiunque voglia cambiare operatore o attivare un nuovo numero, senza limitazioni sulla provenienza.

La promo nel dettaglio dà ragione a chi sceglie Lyca Mobile

L’offerta proposta da Lyca Mobile riesci a giocarsela con i top provider nel mondo della telefonia anche per via del suo grande rapporto tra qualità e prezzo che è ben visibile nei dettagli qui in basso:

150 GB di traffico dati , con accesso al 5G incluso nel prezzo ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati ;

5,99€ al mese , con prezzo bloccato per sempre ;

Due mesi gratuiti per chi attiva la promo.

Una delle caratteristiche più interessanti è la totale apertura dell’offerta: possono aderire tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, senza vincoli o restrizioni.

Attivazione semplice e senza vincoli

L’attivazione della promozione può essere effettuata in pochi passaggi. Il processo è pensato per essere rapido e accessibile a tutti, con la possibilità di mantenere il proprio numero o richiederne uno nuovo.

Lyca Mobile garantisce anche la trasparenza delle condizioni, senza costi nascosti né rincari futuri. I due mesi in omaggio sono un vantaggio aggiuntivo che consente di testare a lungo il servizio senza spendere nulla nelle prime settimane.

Offerta dedicata a chi cerca risparmio e quantità

Con 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, questa tariffa è perfetta per chi utilizza il proprio smartphone ogni giorno per navigare, lavorare da remoto, guardare video o usare app in mobilità, senza voler rinunciare al controllo dei costi.

Lyca Mobile si propone così come una valida alternativa ai grandi operatori, con una promozione chiara, conveniente e aperta a tutti, ideale per chi cerca molti giga e una spesa mensile contenuta.